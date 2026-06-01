كشف ملابسات قيام أحد الأشخاص بسرقة حديد أعمدة الإنارة بإحدى المناطق بالإسماعيلية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 1 يونيو 2026 04:24 مساءً - فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة حديد أعمدة الإنارة بإحدى المناطق بالإسماعيلية.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد القائم على النشر (مقيم بمحافظة الإسماعيلية) وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 28/ مايو المنقضى وحال عودته من عمله فوجئ بقيام أحد الأشخاص بسرقة حديد أعمدة الإنارة بالمنطقة المشار إليها.

أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية) وبحوزته الأدوات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وقيامه بالتصرف فـى المسروقات بالبيع لدى عميله "سىء النية" (تاجر خردة "له معلومات جنائية"- مقيم بذات الدائرة).. أمكن ضبطه وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



