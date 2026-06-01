رئيس الوزراء يصدر قرارا بإنشاء منظومة لتأهيل الراغبين فى شغل الوظائف القيادية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 1 يونيو 2026 04:24 مساءً - أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرار بأن ينشأ بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة منظومة لإعداد وتأهيل الراغبين فى التقدم لشغل الوظائف القيادية بأى من وحدات الجهاز الإدارى للدولة ، ويتولى الجهاز إدارتها والإشراف عليها.
وتضمن القرار أن لموظفى الجهاز الإدارى للدولة ولغيرهم التقديم على منظومة الإعداد والتأهيل شغل الوظائف القيادية ( مدير عام ، رئيس إدارة مركزية ، رئيس قطاع ) ، من خلال التسجيل على موقع بوابة الوظائف الحكومية.
ويُشترط فى المتقدم من موظفى الجهاز الإدارى للدولة للإعداد والتأهيل لشغل وظيفة مدير عام أن يكون فى تاريخ التقديم على المنظومة شاغلا بطريق الترقية لوظيفة من المستوى الأول (أ) ، أو الدرجة الأولى .
كما نشرت الجريدة الرسمية مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد الأصول العلاجية بمحافظة المنيا، التي ستؤول إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، في نطاق تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظة، على أن يتم البدء في التشغيل التجريبي للمنظومة في محافظة المنيا في 1 يونيو 2026.
وبحسب مشروع القرار؛ تتولى الدولة، مُمثلة في وزارة الصحة والسكان، اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع جودة وكفاءة الأصول العلاجية التي حددها مشروع القرار، من خلال توفير التجهيزات اللازمة لبدء تشغيل تلك الأصول ضمن نظام التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا، كما تتولى الهيئة العامة للرعاية الصحية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأهيل تلك الأصول، وفقاً للمعايير التي تُقرها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، توطئة لضم تلك الأصول إلى نظام التأمين الصحي الشامل.
