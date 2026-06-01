رئيس الوزراء يبحث مقترح إنشاء مركز توزيع لوجيستي عالمي باقتصادية قناة السويس

رئيس الوزراء يبحث مقترح إنشاء مركز توزيع لوجيستي عالمي باقتصادية قناة السويس

رئيس الوزراء يصدر قرارا بإنشاء منظومة لتأهيل الراغبين فى شغل الوظائف القيادية

رئيس الوزراء يصدر قرارا بإنشاء منظومة لتأهيل الراغبين فى شغل الوظائف القيادية

ضبط قائد سيارة تعدى على سائق بسبب أولوية المرور في الدقهلية

ضبط قائد سيارة تعدى على سائق بسبب أولوية المرور في الدقهلية

كشف ملابسات قيام أحد الأشخاص بسرقة حديد أعمدة الإنارة بإحدى المناطق بالإسماعيلية

كشف ملابسات قيام أحد الأشخاص بسرقة حديد أعمدة الإنارة بإحدى المناطق بالإسماعيلية

مجلس التعاون يُدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت: تصعيد...

مجلس التعاون يُدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت: تصعيد...

وزارة الخارجية الكويتية: الهجمات الإيرانية المتكررة خرق فاضح...

وزارة الخارجية الكويتية: الهجمات الإيرانية المتكررة خرق فاضح...

سفير سلطنة عمان بالكويت يعلن الاستعدادات لموسم ”خريف...

سفير سلطنة عمان بالكويت يعلن الاستعدادات لموسم ”خريف...

بعد حظرها في الإمارات: ماذا نعرف عن الزيوت المهدرجة.. وما خطورتها على الصحة؟

بعد حظرها في الإمارات: ماذا نعرف عن الزيوت المهدرجة.. وما خطورتها على الصحة؟

صحة
مدير صندوق مكافحة الإدمان يتلقى تقريرًا عن مجهودات الخط الساخن خلال إجازة عيد الأضحى المبارك

مدير صندوق مكافحة الإدمان يتلقى تقريرًا عن مجهودات الخط الساخن خلال إجازة عيد الأضحى المبارك

اتحاد الكرة يعلن غلق باب التقدم للحصول على الرخصة المحلية بالموسم الجديد

اتحاد الكرة يعلن غلق باب التقدم للحصول على الرخصة المحلية بالموسم الجديد

الرئيسية أخبار مصرية

رئيس الوزراء يصدر قرارا بإنشاء منظومة لتأهيل الراغبين فى شغل الوظائف القيادية

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
رئيس الوزراء يصدر قرارا بإنشاء منظومة لتأهيل الراغبين فى شغل الوظائف القيادية

رئيس الوزراء يصدر قرارا بإنشاء منظومة لتأهيل الراغبين فى شغل الوظائف القيادية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 1 يونيو 2026 04:24 مساءً - أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرار بأن ينشأ بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة منظومة لإعداد وتأهيل الراغبين فى التقدم لشغل الوظائف القيادية بأى من وحدات الجهاز الإدارى للدولة ، ويتولى الجهاز إدارتها والإشراف عليها.

 

 

وتضمن القرار أن لموظفى الجهاز الإدارى للدولة ولغيرهم التقديم على منظومة الإعداد والتأهيل شغل الوظائف القيادية ( مدير عام ، رئيس إدارة مركزية ، رئيس قطاع ) ، من خلال التسجيل على موقع بوابة الوظائف الحكومية.


ويُشترط فى المتقدم من موظفى الجهاز الإدارى للدولة للإعداد والتأهيل لشغل وظيفة مدير عام أن يكون فى تاريخ التقديم على المنظومة شاغلا بطريق الترقية لوظيفة من المستوى الأول (أ) ، أو الدرجة الأولى .


كما نشرت الجريدة الرسمية مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد الأصول العلاجية بمحافظة المنيا، التي ستؤول إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، في نطاق تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظة، على أن يتم البدء في التشغيل التجريبي للمنظومة في محافظة المنيا في 1 يونيو 2026.


وبحسب مشروع القرار؛ تتولى الدولة، مُمثلة في وزارة الصحة والسكان، اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع جودة وكفاءة الأصول العلاجية التي حددها مشروع القرار، من خلال توفير التجهيزات اللازمة لبدء تشغيل تلك الأصول ضمن نظام التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا، كما تتولى الهيئة العامة للرعاية الصحية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأهيل تلك الأصول، وفقاً للمعايير التي تُقرها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، توطئة لضم تلك الأصول إلى نظام التأمين الصحي الشامل.

 

 

أحمد صلاح

الكاتب

أحمد صلاح

أخبار ذات صلة

0 تعليق