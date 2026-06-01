رئيس الوزراء يصدر قرارا بإنشاء منظومة لتأهيل الراغبين فى شغل الوظائف القيادية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 1 يونيو 2026 04:24 مساءً - أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرار بأن ينشأ بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة منظومة لإعداد وتأهيل الراغبين فى التقدم لشغل الوظائف القيادية بأى من وحدات الجهاز الإدارى للدولة ، ويتولى الجهاز إدارتها والإشراف عليها.

وتضمن القرار أن لموظفى الجهاز الإدارى للدولة ولغيرهم التقديم على منظومة الإعداد والتأهيل شغل الوظائف القيادية ( مدير عام ، رئيس إدارة مركزية ، رئيس قطاع ) ، من خلال التسجيل على موقع بوابة الوظائف الحكومية.