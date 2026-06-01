اتحاد الكرة يعلن غلق باب التقدم للحصول على الرخصة المحلية بالموسم الجديد

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 1 يونيو 2026 03:30 مساءً - أغلق الاتحاد المصري لكرة القدم باب التقدم للحصول على الرخصة المحلية للموسم الرياضي 2026/2027، بعد استكمال أندية القسم الأول إجراءات التقديم عبر منصة التراخيص الإلكترونية المعتمدة، وذلك قبل انتهاء المهلة المحددة في 31 مايو 2026.

وتباشر لجنة منح التراخيص بالاتحاد حاليًا مراجعة وفحص المستندات والبيانات المقدمة من الأندية، تمهيدًا لاتخاذ القرارات الخاصة بمنح الرخصة المحلية.

وأوضح مصطفى عزام ، الأمين العام لاتحاد الكرة المصري، أن القرار الوزاري الصادر من وزارة الشباب والرياضة خاص بسفر بعثة منتخب مصر لكأس العالم يمثل مشروع موازنة تقديرية وليس صرفًا فعليًا.

وأشار إلى أن الاتحاد يضع خطته المالية دائمًا بناءً على افتراض وصول المنتخب الوطني إلى الأدوار النهائية في أي بطولة يشارك بها، ومن ثم يتم تقديم المستندات الرسمية بما تم إنفاقه بالفعل لاحقًا لتوثيق المصروفات بشكل دقيق للوزارة.

وفصّل عزام الأمور اللوجستية الخاصة ببعثة المنتخب، مشيرًا إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يتحمل تكاليف سفر وإقامة 21 لاعبًا فقط، بينما تكفل الاتحاد المصري بنفقات خمسة لاعبين إضافيين بعدما سمح الفيفا بوجود 26 لاعبًا في القائمة.

تفنيد ادعاءات القرار الوزاري

ورداً على الانتقادات الموجهة للقرار الوزاري، أكد أن المنتخب ترافقه مجموعة عمل ضخمة تستلزم ترتيبات معقدة من شحن وسيارات وانتظار في المطارات لساعات، مشددًا في الوقت ذاته على عدم سفر أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة على نفقة الاتحاد مطلقًا.

وتطرق الأمين العام إلى ملف الضرائب في أمريكا، مؤكدًا بذل جهود كبيرة لإنهاء هذا الملف المعقد باحترافية تامة، حيث طُلب منه شخصيًا رفع المستندات الرسمية على منصة الضرائب الأمريكية لتفادي أي عواقب قد تنتج عن التكاسل.

وأضاف عزام، مستندًا إلى خبرته التي تمتد لأربعين عامًا في الإدارة الرياضية، أن الفيفا يراجع مستندات الصرف ثلاث مرات في الموسم الواحد للتحقق من الالتزام بمعايير الحوكمة الرياضية، جازمًا بأن كل مليم يتم إنفاقه يكون مسندًا بالأوراق والوثائق الرسمية.

ونفى عزام بشكل قاطع أن يكون الاتحاد أو هو شخصيًا قد طلب من أي جهة تحمل تكاليف مرافقين أو إعلاميين مع المنتخب في بطولة كأس العالم، موضحًا أن الاتحاد قدم التسهيلات اللازمة لكل إعلامي أو صحفي للحصول على كود الفيفا لحضور المباريات.

واختتم حديثه بالدعوة إلى إطلاق مبادرة مشتركة بين رابطة النقاد الرياضيين، ونقابة الصحفيين، ووزارة الشباب والرياضة، يقدم فيها الاتحاد كل الدعم والمساعدة للإعلاميين، ولكن بما لا يضر بسمعة الاتحاد ماليًا ويضمن الحفاظ التام على المال العام.