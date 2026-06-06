بعد وفاة سهام جلال بسببه.. ما هو انسداد الأوعية الدموية ومضاعفاته؟

بعد وفاة سهام جلال بسببه.. ما هو انسداد الأوعية الدموية ومضاعفاته؟

تشييع جثمان الزميل أحمد عادل إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بـ6 أكتوبر

تشييع جثمان الزميل أحمد عادل إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بـ6 أكتوبر

مصر تدين الاعتداء الإسرائيلي على دورية للجيش اللبناني

مصر تدين الاعتداء الإسرائيلي على دورية للجيش اللبناني

أخبار اليمن : لبنان.. شهيد باستهداف صهيوني دراجة نارية

أخبار اليمن : لبنان.. شهيد باستهداف صهيوني دراجة نارية

أخبار اليمن : كلب مشهور يتابعه 1.5 مليون شخص

أخبار اليمن : كلب مشهور يتابعه 1.5 مليون شخص

أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 72,961

أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 72,961

رئيس الوزراء يتفقد أعمال ترميم وإعادة إحياء مسجد المسبح والمنطقة المحيطة

رئيس الوزراء يتفقد أعمال ترميم وإعادة إحياء مسجد المسبح والمنطقة المحيطة

الرئيس السيسي يوجه بدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المنشآت الصحية

الرئيس السيسي يوجه بدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المنشآت الصحية

تاريخ مواجهات مصر ضد البرازيل.. الفراعنة تبحث عن...

تاريخ مواجهات مصر ضد البرازيل.. الفراعنة تبحث عن...

اسماء إعلان رسمي من أنشيلوتي في تشكيل البرازيل ضد...

اسماء إعلان رسمي من أنشيلوتي في تشكيل البرازيل ضد...

الرئيسية أخبار مصرية

مصر تدين الاعتداء الإسرائيلي على دورية للجيش اللبناني

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مصر تدين الاعتداء الإسرائيلي على دورية للجيش اللبناني

مصر تدين الاعتداء الإسرائيلي على دورية للجيش اللبناني

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 6 يونيو 2026 07:05 مساءً - تدين جمهورية مصر العربية باشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي الغاشم الذي استهدف دورية للجيش اللبناني، والذي أسفر عن مقتل ضابطين وعسكرى، وتعتبره تصعيداً خطيراً وانتهاكاً سافرًا لسيادة لبنان الشقيق، وخرقاً واضحاً لقواعد القانون الدولي وأحكام القانون الدولي الإنساني.

 

وتؤكد مصر ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي اللبنانية، وإلزام إسرائيل باحترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه، محذرةً من أن استمرار هذا التصعيد من شأنه أن يقود إلى مزيد من التوتر والفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة.

 

كما تشدد مصر على أهمية دعم الجهود الإقليمية والدولية الدبلوماسية المكثفة الرامية إلى خفض التصعيد ومنع اتساع دائرة الصراع، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.

 

وتؤكد مصر رفضها القاطع لأي مساس بالتراب الوطني اللبناني، وتجدد دعمها الكامل لوحدة الدولة اللبنانية ومؤسساتها الوطنية وسلامة أراضيها. كما تطالب بالانسحاب الإسرائيلي الفوري والكامل من كافة الأراضي اللبنانية، والتنفيذ الشامل وغير الانتقائي لقرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١، بما يحقق الأمن والاستقرار ويحفظ سيادة لبنان ووحدة أراضيه.

فاطمة نصر

الكاتب

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إخترنا لك

إبراهيم حسن: 11 تبديلاً فى ودية مصر والبرازيل.. والمنتخب بالقميص الأحمر

أخبار ذات صلة

0 تعليق