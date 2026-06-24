التأمينات الاجتماعية: 11.5 مليون مستفيد من زيادة المعاشات بنسبة 15 %

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 24 يونيو 2026 09:30 مساءً - تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، تطبيق الزيادة الجديدة للمعاشات بنسبة 15% تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية اعتبارا من اول يوليو 2026 حيث يستفيد منها نحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد، بتكلفة سنوية تُقدر بنحو 70 مليار جنيه، وأن الهيئة ستنتهي من كافة الإجراءات اللازمة لصرف الزيادة المقررة في موعدها اعتبارًا من الأول من يوليو، بما يضمن انتظام عملية الصرف وتيسير حصول المستفيدين على مستحقاتهم.

عدد المستفيدين من زيادة المعاشات الجديدة

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية اليوم 24/6/2026 قرارا جمهوريا بزيادة المعاشات بدء من 1/7/2026؛ وذلك بما يكفل تحسين أوضاع أصحاب المعاشات، وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم، وتوفير حياة كريمة لكبار السن، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

موعد صرف الزيادة الجديدة للمعاشات

تضمن القرار زيادة المعاشات المستحقة بموجب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والقانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية، وذلك بنسبة (15 %) كما تسري هذه الزيادة أيضًا على معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤد لإنهاء الخدمة، والمعاش الاستثنائي الجزئي الإصابي.

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