تشييع جثمان الزميل أحمد عادل إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بـ6 أكتوبر

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 6 يونيو 2026 07:59 مساءً - شيعت أسرة الزميل أحمد عادل الصحفى باليوم السابع جثمانه إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بمدينة 6 أكتوبر بعد صلاة الجنازة عليه بمسجد الحصرى بمشاركة الزملاء فى اليوم السابع والوسط الصحفى.

وتوفى صباح اليوم، عقب تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، وسط حالة من الحزن بين زملائه ومحبيه في الوسط الإعلامي.

تشييع جثمان الزميل أحمد عادل (2) تشييع جثمان الزميل أحمد عادل (2)

تشييع جثمان الزميل أحمد عادل (3) تشييع جثمان الزميل أحمد عادل (3)

تشييع جثمان الزميل أحمد عادل (4) تشييع جثمان الزميل أحمد عادل (4)

تشييع جثمان الزميل أحمد عادل (5) تشييع جثمان الزميل أحمد عادل (5)

تشييع جثمان الزميل أحمد عادل (6) تشييع جثمان الزميل أحمد عادل (6)

تشييع جثمان الزميل أحمد عادل (7) تشييع جثمان الزميل أحمد عادل (7)

تشييع جثمان الزميل أحمد عادل (8) تشييع جثمان الزميل أحمد عادل (8)

تشييع جثمان الزميل أحمد عادل (8) تشييع جثمان الزميل أحمد عادل (8)

تشييع جثمان الزميل أحمد عادل (9) تشييع جثمان الزميل أحمد عادل (9)

تشييع جثمان الزميل أحمد عادل (10) تشييع جثمان الزميل أحمد عادل (10)

تشييع جثمان الزميل أحمد عادل (11) تشييع جثمان الزميل أحمد عادل (11)

تشييع جثمان الزميل أحمد عادل (12) تشييع جثمان الزميل أحمد عادل (12)

تشييع جثمان الزميل أحمد عادل (13) تشييع جثمان الزميل أحمد عادل (13)

تشييع جثمان الزميل أحمد عادل (14) تشييع جثمان الزميل أحمد عادل (14)

تشييع جثمان الزميل أحمد عادل (15) تشييع جثمان الزميل أحمد عادل (15)

تشييع جثمان الزميل أحمد عادل (16) تشييع جثمان الزميل أحمد عادل (16)

تشييع جثمان الزميل أحمد عادل (17) تشييع جثمان الزميل أحمد عادل (17)

تشييع جثمان الزميل أحمد عادل (18) تشييع جثمان الزميل أحمد عادل (18)

تشييع جثمان الزميل أحمد عادل (19) تشييع جثمان الزميل أحمد عادل (19)

تشييع جثمان الزميل أحمد عادل (20) تشييع جثمان الزميل أحمد عادل (20)