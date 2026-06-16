رئيس النواب يفاجئ الأعضاء:"جلسة الأسبوع القادم..واستكمال مناقشة الموازنة"

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 16 يونيو 2026 03:30 مساءً - أعلن المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب عقد جلسات عامة للمجلس الأسبوع القادم، تشهد استكمال مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 ومشروع الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي.

وقال بدوي، إن الجلسة ستواصل خلال الأسبوع القادم مناقشة التقرير العام، منوها بأن المجلس سيستمع إلي النواب الذين تقدموا بطلب كلمة تباعا خلال الجلسة القادمة.

جدير بالذكر، أن وزير المالية أحمد كجوك، عن عزم الوزارة التقدم خلال الفترة المقبلة بتعديلات على قانون الضرائب، بهدف تقديم مزيد من التيسيرات والحوافز للممولين، في إطار سياسة الوزارة الرامية إلى تطوير المنظومة الضريبية وتحقيق مرونة أكبر في التعامل مع مختلف الفئات.

وأكد كجوك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم أن التعديلات المرتقبة سيتم مناقشتها مع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بما يعكس التعاون والتنسيق المستمر بين الحكومة والبرلمان.

وأشاد كجوك، بالدور الذي قامت به لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في إعداد تقرير مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، مؤكدا حرص الوزارة على دراسة وتنفيذ التوصيات التي تضمنتها تقارير اللجنة بشأن الموازنة.

وقال الوزير، إن لجنة الخطة والموازنة بذلت جهودا كبيرة في دراسة وإعداد تقرير الموازنة العامة للعام المالي الجديد، مشيرا إلى أن وزارة المالية تحرص دائمًا على التواصل والتنسيق المستمر مع اللجنة ومجلس النواب ولجانه النوعية المختصة.

وأضاف كجوك أن الوزارة تعمل على مدار العام بالتعاون مع لجنة الخطة والموازنة بكامل أعضائها، مؤكدًا أهمية التعامل مع توصيات اللجنة وتقاريرها من خلال تنسيق متكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وكافة الجهات المعنية.