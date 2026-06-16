الرئيس السيسى يستعرض مع رئيسة المفوضية الأوروبية جهود مصر لإصلاح الاقتصاد

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 16 يونيو 2026 03:30 مساءً - التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بمدينة إيفيان الفرنسية، بـ"أورسولا فون دير لاين"، رئيسة المفوضية الأوروبية، على هامش قمة مجموعة السبع.

وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أشاد بما شهدته العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي من زخم ومسار إيجابي منذ ترفيعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة في عام 2024، مشدداً على حرص مصر على تعزيز هذه العلاقات واستكشاف فرص التعاون في مجالات مبتكرة وغير تقليدية، ومنوهًا في هذا الإطار بالجهود الجارية لتفعيل مخرجات مؤتمر الاستثمار في 2024، وكذلك الحدث الاقتصادي الذي عقد على هامش القمة المصرية الأوروبية في أكتوبر 2025.

كما استعرض السيد الرئيس الجهود التي قامت بها الدولة المصرية لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية لتحسين تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري وتطوير بيئة الاستثمار، معرباً عن التطلع لأن ينعكس ذلك على حجم أعمال الشركات الأوروبية في مصر.