ضبط مرتكب واقعة تسميم الكلاب الضالة فى تجمع سكنى بمدينة نصر

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 6 يونيو 2026 09:30 مساءً - فى إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى، تضمن تضرر القائمة على النشر من شخص لقيامه بتسميم الكلاب الضالة بأحد التجمعات السكنية بمدينة نصر بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه، مدير إحدى الشركات ومقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، وبمواجهته نفى قيامه بتسميم الكلاب الضالة، وأقر بقيامه بتخديرهم ونقلهم داخل أجولة خارج المنطقة محل سكنه نظراً لسابقة تعرضه للإيذاء منهم أكثر من مرة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.