بسبب إيران .. مشادة كلامية حادة بين ترامب وسيناتور جمهوري

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 25 يونيو 2026 06:30 مساءً - رصدت شبكة CNN الأمريكية تفاصيل مشادة كلامية حادة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسيناتور لويزيانا الجمهوري بيل كاسيدى فى أروقة الكابيتول أمس، الأربعاء، بسبب حرب إيران.

وقالت الشبكة إنه في الشهر الذي تلى إنهاء ترامب لمسيرة السيناتور بيل كاسيدي في الكونجرس، بعد أن دعم منافسه الفائز فى السباق التمهيدي للحزب الجمهوري، أصبح السيناتور أحد أشد منتقدي الرئيس في أروقة مبنى الكابيتول الأمريكي.

وعندما وقفا وجهاً لوجه في اجتماع عُقد يوم الأربعاء في مبنى الكابيتول، تبادل الجمهوريان الاتهامات الحادة في مشادة كلامية أمام العشرات من أعضاء الحزب في مجلس الشيوخ.

خلاف بين ترامب وكاسيدي حول إيران

بدأ هذا الجدال الحاد، بحسب كاسيدي، عندما طالب ترامب بمعرفة سبب تصويت أعضاء حزبه - بمن فيهم كاسيدي - مع الديمقراطيين في اليوم السابق لرفض سلطة الرئيس العسكرية في إيران.

وذكر كاسيدي أنه ما حدث وقال: "وقفتُ وقلتُ: لم تُطلع الشعب الأمريكي على ما يجري. كان من المفترض أن يستمر الأمر أربعة أسابيع، لكنه استمر أربعة أشهر. لم تتحقق أهدافنا الأصلية، وأريد أن أعرف ما يجري".

ومن هنا، وبحسب مصادر متعددة كانت حاضرة في القاعة، انقضّ ترامب غاضباً على كاسيدي، رافعاً صوته. وروى كاسيدي أنه "فقد أعصابه" وكان يردّ عليه بالصراخ بنفس "النبرة والصوت العالي" للرئيس.

ترامب يصف كاسيدي بالمجنون

وفي لحظة ما خلال الغداء، أمر ترامب كاسيدي بالجلوس، لكن كاسيدي رفض، وفقاً لمصدر آخر. ثم وصفه ترامب بـ"المجنون". وردّ كاسيدي بالصراخ في وجه ترامب، وفي إحدى المرات وصفه بـ"أخيه". فأجابه ترامب بأنه ليس "أخيه"، وفي النهاية جلس كاسيدي.

لكن بعد ساعات، غير كاسيدييانا تصويته على قرار مماثل بشأن صلاحيات الحرب مع إيران، فصوّت ضدّ تمريره، مما سمح للجمهوريين بالتراجع فعلياً عن توبيخهم للرئيس.

وجاء تصويته بعد أن قال إنه تلقّى "إحاطة شاملة" حول إيران من نائب الرئيس جيه دي فانس والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف. كتب كاسيدي على منصة X يقول: "أقدر الدعوة السريعة إلى البيت الأبيض لمناقشة العديد من مخاوفي".