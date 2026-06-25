الشركة المتحدة تشارك المصريين فرحتهم بأداء منتخب الفراعنة فى كأس العالم 2026

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 25 يونيو 2026 07:24 مساءً - شاركت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المصريين فرحتهم بمونديال 2026 عبر عدة محاور رئيسية، التى نستعرضها فى التقرير التالى.

توفير منصة جماهيرية كبرى

وفرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الفان زون وهى منصة احتفالية ضخمة تجمع الآلاف من المشجعين لمشاهدة مباريات المنتخب الوطني في أجواء جماعية حماسية تحاكي تجربة الملاعب العالمية.

تذليل العقبات أمام الجماهير

أتاحت الشركة المباريات عبر "تذكرتي" لضمان مشاركة أكبر عدد ممكن من الجماهير في تشجيع المنتخب من قلب العاصمة الجديدة.

خلق أجواء احتفالية وطنية

نظمت احتفالات غنائية وفنية ضخمة رفع خلالها الجمهور أعلام مصر وتفاعل مع الأجواء الكرنفالية، مما عزز الروح الوطنية والفرحة الجماعية بأداء المنتخب.

تغطية إعلامية احتفائية

قدّمت قنوات المتحدة تغطية إعلامية خاصة من قلب "الفان زون" وبرامج رياضية وترفيهية رصدت أجواء الاحتفال، وحولت متابعة المونديال إلى حالة وطنية.

ساهمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بدور محوري في دعم وتعزيز رؤية الدولة للتنمية من خلال حملات دعاية مجانية واسعة للمزارات والمعالم البارزة في العاصمة الجديدة، وعلى رأسها منطقة النهر الأخضر.

المونوريل.. وسيلة تنقل عصرية ومستدامة

لم يقتصر دور الشركة على ذلك، بل امتد ليشمل ترويجاً مكثفاً لمشروع "مونوريل شرق النيل" الذي افتتحته وزارة النقل مؤخراً، بوصفه وسيلة نقل عصرية، سريعة، وصديقة للبيئة، توفر بديلاً حضارياً ومستداماً للسيارات الخاصة، وتسهل وصول المواطنين للعاصمة.

وقد تجلى هذا الدعم الترويجي خلال الفعاليات التي نظمتها المتحدة مؤخراً لاستضافة الجمهور لمشاهدة مباريات منتخب مصر في كأس العالم 2026 بالعاصمة الجديدة؛ حيث تحول المونوريل إلى وجهة جماهيرية رئيسية.

نجاح جماهيري في قلب العاصمة الجديدة

يُذكر أن محطات المرحلة الأولى للمونوريل شهدت الأحد الماضي إقبالاً جماهيرياً كثيفاً وغير مسبوق خلال التشغيل الاستثنائي لنقل المشجعين لمتابعة مباراة المنتخب المصري ونظيره النيوزيلندي في منطقة النهر الأخضر.

وقد جسدت تلك الرحلات مشهداً وطنياً، حيث تحولت عربات المونوريل إلى منصات احتفال متحركة، وأشاد المواطنون بمستوى الخدمة، مؤكدين أن المونوريل أصبح الركيزة الأساسية للوصول للعاصمة الجديدة، بما يتماشى مع جهود الدولة في توفير وسائل نقل حضارية تواكب مسيرة الجمهورية الجديدة.