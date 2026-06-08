عقب هجوم إيران .. منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية يعلن إغلاق معابر غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 8 يونيو 2026 01:24 مساءً - أعلن منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، أن السلطات قررت إغلاق المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، بما في ذلك معبر رفح ، في إطار إجراءات أمنية اتُّخذت عقب الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل.

وأوضح المنسق أن قرار إغلاق المعابر يأتي ضمن تدابير تهدف إلى "حماية الأرواح"، مشيراً إلى أن إعادة فتحها ستخضع لتقييمات ميدانية وأمنية وفق تطورات الأوضاع.

وفيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية، زعم المنسق وجود مئات الشاحنات المحمّلة بالمساعدات بانتظار الاستلام على الجانب الفلسطيني من معبر كرم أبو سالم، لافتاً إلى أن عملية تسلّمها ستتواصل بالتنسيق مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.