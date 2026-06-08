السعودية : زوال الخطر عن الخرج والدفاع المدني يحذر من التجمهر والتصوير

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 8 يونيو 2026 01:24 مساءً - أعلن الدفاع المدني فى السعودية زوال الخطر في محافظة الخرج، داعيًا الجميع إلى الاستمرار في اتباع التعليمات والإرشادات الوقائية وتجنب التجمهر أو التصوير حفاظًا على السلامة العامة. وجرى التأكيد على التواصل مع الجهات المختصة عبر الرقم (911) في الحالات الطارئة.

وكانت المنصة الوطنية للإنذار المبكر قد أطلقت تحذيرًا لسكان المحافظة يتضمن إرشادات وقائية، مثل الالتزام بالهدوء واتباع التعليمات الرسمية، والتوجه إلى أقرب مكان آمن داخل المباني بعيدًا عن النوافذ، وعدم مغادرة الموقع حتى صدور إشعار بزوال الخطر.