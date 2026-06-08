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وزير الإنتاج الحربي: الحوكمة والذكاء الاصطناعي ركيزتان لتحقيق مستهدفات الإنتاج ورفع الكفاءة

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وزير الإنتاج الحربي: الحوكمة والذكاء الاصطناعي ركيزتان لتحقيق مستهدفات الإنتاج ورفع الكفاءة

وزير الإنتاج الحربي: الحوكمة والذكاء الاصطناعي ركيزتان لتحقيق مستهدفات الإنتاج ورفع الكفاءة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 8 يونيو 2026 01:24 مساءً - أكد الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أهمية تطبيق نظم الحوكمة ومتابعة مؤشرات الأداء بشكل دوري لضمان تحقيق المستهدفات الإنتاجية ورفع كفاءة العمل داخل الشركات والوحدات التابعة للوزارة.

 

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة، لمراجعة الأداء المالي والفني خلال الفترة من يوليو 2025 حتى مايو 2026، وذلك بمقر الوزارة في قطاع التدريب بمدينة السلام.

 

وشدد الوزير على ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات داخل الشركات، وتوفير الدعم اللازم للعمالة الفنية على خطوط الإنتاج، إلى جانب التوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات الرقابة والأمن، بما يسهم في زيادة معدلات الإنتاج وتحسين الأداء التشغيلي.

 

وأوضح جمبلاط أن نظم الإدارة الحديثة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية تشمل تنمية رأس المال البشري عبر تطوير المهارات الرقمية والفنية للعاملين، وتعزيز القدرات التكنولوجية من خلال الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وأنظمة البيانات، إضافة إلى دعم التحول الصناعي عبر تحديث أساليب الإنتاج وتبني التقنيات المتقدمة.

 

كما وجه بضرورة إزالة أي معوقات قد تؤثر على تنفيذ خطط الإنتاج، وتفعيل نظام الورديات بما يضمن توفير بيئة عمل مناسبة للعاملين ويسهم في تحقيق أعلى مستويات الكفاءة.

 

وأكد الوزير أهمية تفعيل آليات الحوكمة داخل الجهات التابعة للوزارة، خاصة فيما يتعلق بمتابعة الأداء المالي والفني وقياس معدلات التنفيذ، بما يضمن تحقيق الأهداف المخططة ودعم جهود التطوير المستمر.

 

واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية استثمار الوقت والإمكانات المتاحة بكفاءة، والعمل على رفع معدلات الأداء والإنتاج، بما يعزز دور وزارة الإنتاج الحربي في دعم خطط التنمية الشاملة وتلبية احتياجات الدولة.

 

سعد محمود

الكاتب

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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