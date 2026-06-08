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السعودية : تنفيذ برامج توعوية وخدمات ميدانية للمعتمرين والزوار بالمدينة المنورة

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السعودية : تنفيذ برامج توعوية وخدمات ميدانية للمعتمرين والزوار بالمدينة المنورة

السعودية : تنفيذ برامج توعوية وخدمات ميدانية للمعتمرين والزوار بالمدينة المنورة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 8 يونيو 2026 01:24 مساءً - أعلنت وزارة الشؤون الدينية في المدينة المنورة مواصلة تنفيذ برامج توعوية وخدمات ميدانية مخصصة للمعتمرين والزائرين في عدد من المواقع الحيوية، بهدف إثراء تجربة قاصدي المسجد النبوي الشريف والمعالم الإسلامية.

وذكرت الوزارة - حسبما نقلت قناة (الإخبارية السعودية) - أنها تسعى من خلال هذه البرامج لتعزيز الوعي الشرعي لدى الزوار والمعتمرين، وتقديم الإرشاد الديني والتوعية بأحكام العبادات، بما يسهم في أداء المناسك والزيارات على الوجه الصحيح.

كما توفر الوزارة خدمة الإجابة على استفسارات المستفيدين بعدة لغات، عبر كوادر مؤهلة تعمل في المواقع الميدانية، بما يضمن وصول الرسائل التوعوية إلى مختلف الجنسيات، ويعزز جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وزوار المدينة المنورة.

 

أحمد زيدان

الكاتب

أحمد زيدان

محرر اخبار محترف يكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي ومتخصص في التغطيه الصحفيه لاخبار الاقتصاد

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