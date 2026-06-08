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مكتب نتنياهو : قصفنا أهدافا فى عمق إيران ردا على إطلاقها صواريخ تجاه إسرائيل

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مكتب نتنياهو : قصفنا أهدافا فى عمق إيران ردا على إطلاقها صواريخ تجاه إسرائيل

مكتب نتنياهو : قصفنا أهدافا فى عمق إيران ردا على إطلاقها صواريخ تجاه إسرائيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 8 يونيو 2026 01:24 مساءً - قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: قصفنا أهدافا في عمق إيران ردا على إطلاقها صواريخ تجاه إسرائيل، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

إيران تطلق صواريخ على شمال إسرائيل

ودوّت صفارات الإنذار في مناطق عدة شمال إسرائيل عقب إطلاق الصواريخ الإيرانية، فيما أعلنت قيادة الجبهة الداخلية تعليق الدراسة اليوم في أنحاء إسرائيل كافة كإجراء احترازي.

وأفادت خدمات الإسعاف الإسرائيلية بعدم تسجيل إصابات مباشرة جراء الهجوم الصاروخي، باستثناء إصابة امرأة تبلغ من العمر 79 عامًا بجروح متوسطة أثناء توجهها إلى أحد الملاجئ في شمال البلاد.

وفي مدينة حيفا، أعلنت البلدية فتح جميع الملاجئ العامة ومحطات الكرمل أمام السكان، كما قررت إلغاء جميع الفعاليات العامة وتعليق الدراسة والأنشطة الرياضية والثقافية، التزامًا بتعليمات الجبهة الداخلية الإسرائيلية.

وفي ظل المخاوف من تصعيد إضافي، طالبت السفارة الأمريكية في إسرائيل جميع موظفي الحكومة الأمريكية وأفراد عائلاتهم بالبقاء في أماكن آمنة حتى إشعار آخر.

 

 

امير السيد

الكاتب

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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