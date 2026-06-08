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وزير الخارجية يستقبل القائم بأعمال المفوض العام للأونروا لبحث دعم الفلسطينيين

وزير الخارجية يستقبل القائم بأعمال المفوض العام للأونروا لبحث دعم الفلسطينيين

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وزير الخارجية يستقبل القائم بأعمال المفوض العام للأونروا لبحث دعم الفلسطينيين

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وزير الخارجية يستقبل القائم بأعمال المفوض العام للأونروا لبحث دعم الفلسطينيين

وزير الخارجية يستقبل القائم بأعمال المفوض العام للأونروا لبحث دعم الفلسطينيين

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 8 يونيو 2026 08:18 مساءً - استقبل د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الإثنين، كريستيان سوندرز، القائم بأعمال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، حيث تناول اللقاء سبل دعم الوكالة وتطورات الأوضاع الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، لاسيما في قطاع غزة.

 

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي استهل اللقاء بتوجيه التهنئة للسيد سوندرز بمناسبة توليه مهام منصبه، مؤكداً دعم مصر الكامل للأونروا وولايتها الأممية، مشدداً الحرص على دعم الدور الحصري للأونروا باعتبارها جهة لا يمكن الاستغناء عنها أو استبدالها في خدمة اللاجئين الفلسطينيين.

 

كما جدد الوزير عبد العاطي التأكيد على موقف مصر الثابت الرافض لتهجير الشعب الفلسطيني أو اقتلاعه من أرضه تحت أي ذريعة، معرباً عن التقدير للدور الذي تضطلع به الأونروا في دعم صمود الفلسطينيين. وأدان وزير الخارجية في هذا السياق الممارسات الإسرائيلية التي تستهدف الوكالة وتقوض قدرتها على أداء مهامها، بما في ذلك القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية والمواد اللازمة لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان.

 

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن اللقاء شهد تبادل الرؤى بشأن مستقبل عمل الأونروا والتحديات التي تواجهها في مناطق عملياتها الخمس، ولاسيما في قطاع غزة، حيث استمع الوزير إلى رؤية السيد سوندرز بشأن جهود تطوير وإصلاح الوكالة، فضلاً عن تصوره لتعزيز دورها التنموي بما يسهم في تحسين الظروف المعيشية للاجئين الفلسطينيين إلى جانب مواصلة دورها الإنساني الأساسي.

 

 

امير السيد

الكاتب

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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