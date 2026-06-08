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مجلس الوزراء: الخميس 18 يونيو إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية

مجلس الوزراء: الخميس 18 يونيو إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية

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مجلس الوزراء: الخميس 18 يونيو إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية

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مجلس الوزراء: الخميس 18 يونيو إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية

مجلس الوزراء: الخميس 18 يونيو إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 8 يونيو 2026 08:18 مساءً - أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن يكون يوم الخميس الموافق 18 من شهر يونيو عام 2026 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية، بدلاً من التاريخ الميلادي الموافق ليوم الأول من شهر المحرم عام 1448 هجرية، طبقاً لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية.

 

ويسري القرار على العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المحددة من قبل السلطة المختصة.

 

 

 

 

 

أحمد زيدان

الكاتب

أحمد زيدان

محرر اخبار محترف يكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي ومتخصص في التغطيه الصحفيه لاخبار الاقتصاد

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