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وزير الخارجية يبحث مع ممثلة الاتحاد الأوروبى المفاوضات الأمريكية - الإيرانية

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وزير الخارجية يبحث مع ممثلة الاتحاد الأوروبى المفاوضات الأمريكية - الإيرانية

وزير الخارجية يبحث مع ممثلة الاتحاد الأوروبى المفاوضات الأمريكية - الإيرانية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 يونيو 2026 11:18 صباحاً - تلقي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج ، مساء الاثنين ، اتصالا هاتفيا من "كايا كالاس" الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، في إطار التشاور الدورى بينهما لمناقشة التطورات الاقليمية.

 

ماذا ناقش الجانبان بشأن المفاوضات الأمريكية - الإيرانية؟

 

وتبادل الجانبان الرؤى والتقديرات حول مسار المفاوضات الأمريكية–الإيرانية والتطورات الخطيرة الأخيرة وتداعياتها على سير المفاوضات.

 

وأطلع الوزير عبد العاطي المسئولة الأوروبية على مستجدات الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر الرامية إلى التهدئة وخفض التصعيد بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين، منوهاً بأهمية التمسك بالمسار الدبلوماسي، بما يضمن الحفاظ على أمن واستقرار دول المنطقة وشعوبها.

 

ومن جانبها، ثمنت المسئولة الأوروبية الدور الذي تضطلع به مصر في دعم جهود خفض التصعيد الإقليمي وسرعة التوصل لاتفاق بين الجانبين الأمريكي والإيراني، مؤكدة التطلع لمواصلة التنسيق والتشاور خلال الفترة المقبلة في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

 

امير السيد

الكاتب

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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