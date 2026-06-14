المنطقة الأزهرية بشمال سيناء تعلن اسماء اوائل الشهادة الابتدائية.. اعرف التفاصيل (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 14 يونيو 2026 08:18 مساءً -

أعلنت منطقة شمال سيناء الأزهرية أسماء أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية للعام الدراسي الحالي، بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات.

وجاءت النتائج على النحو التالي: المركز الأول: الطالب عبد الله مشهور محمد المصري – معهد العريش القديم.، المركز الثاني: الطالب أحمد محمد عطية محمد السعدني – معهد أبو بكر الصديق، المركز الثاني (مكرر): الطالب محمد فهمي محمد فهمي يونس – معهد العريش الجديد.، المركز الرابع: الطالبة جنى أحمد الباز عبد الكريم – معهد العريش القديم.

وحل بالمركز الخامس: الطالب أحمد محمد فريد رزق الله بكير – معهد العريش القديم، والمركز السادس: الطالب محمد حسن محمد محمود بدوي – معهد أسامة بن زيد، والمركز السابع: الطالبة حفصة محمد محمد عبد الفتاح – معهد العريش الجديد.

جاء بالمركز السابع (مكرر): الطالب آدم عبد القادر سلمان سليمان – معهد بئر العبد، والمركز السابع (مكرر): الطالب محمد فؤاد صلاح عبد الحميد أبو الجود – معهد بئر العبد. ، والمركز العاشر: الطالب عمار ياسر عبد الجواد السيد – معهد بئر العبد.

وتقدمت منطقة شمال سيناء الأزهرية بخالص التهنئة لأبنائها الطلاب الأوائل وأسرهم ومعلميهم، متمنية لهم دوام التفوق والنجاح في المراحل التعليمية المقبلة.