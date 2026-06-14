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المنطقة الأزهرية بشمال سيناء تعلن اسماء اوائل الشهادة الابتدائية.. اعرف التفاصيل (صور)

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المنطقة الأزهرية بشمال سيناء تعلن اسماء اوائل الشهادة الابتدائية.. اعرف التفاصيل (صور)

المنطقة الأزهرية بشمال سيناء تعلن اسماء اوائل الشهادة الابتدائية.. اعرف التفاصيل (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 14 يونيو 2026 08:18 مساءً -  

أعلنت منطقة شمال سيناء الأزهرية أسماء أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية للعام الدراسي الحالي،  بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات.

 

وجاءت النتائج على النحو التالي: المركز الأول: الطالب عبد الله مشهور محمد المصري – معهد العريش القديم.،  المركز الثاني: الطالب أحمد محمد عطية محمد السعدني – معهد أبو بكر الصديق، المركز الثاني (مكرر): الطالب محمد فهمي محمد فهمي يونس – معهد العريش الجديد.، المركز الرابع: الطالبة جنى أحمد الباز عبد الكريم – معهد العريش القديم.

 

وحل بالمركز الخامس: الطالب أحمد محمد فريد رزق الله بكير – معهد العريش القديم، والمركز السادس: الطالب محمد حسن محمد محمود بدوي – معهد أسامة بن زيد، والمركز السابع: الطالبة حفصة محمد محمد عبد الفتاح – معهد العريش الجديد.

 

جاء بالمركز السابع (مكرر): الطالب آدم عبد القادر سلمان سليمان – معهد بئر العبد، والمركز السابع (مكرر): الطالب محمد فؤاد صلاح عبد الحميد أبو الجود – معهد بئر العبد. ، والمركز العاشر: الطالب عمار ياسر عبد الجواد السيد – معهد بئر العبد.

 

وتقدمت منطقة شمال سيناء الأزهرية بخالص التهنئة لأبنائها الطلاب الأوائل وأسرهم ومعلميهم، متمنية لهم دوام التفوق والنجاح في المراحل التعليمية المقبلة.

 

 

هيثم هارون

الكاتب

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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