تطورات الحالة الصحية للفنان محمد مرزبان بعد تعرضه لحادث سير تعرض الفنان محمد مرزبان لحادث سير على طريق مصر - الإسماعيلية ونقل على الفور إلى المستشفى بالإسماعيلية في حال إقرأ المزيد

تطورات الحالة الصحية للفنان محمد مرزبان بعد تعرضه لحادث سير تعرض الفنان محمد مرزبان لحادث سير على طريق مصر - الإسماعيلية ونقل على الفور إلى المستشفى بالإسماعيلية في حال إقرأ المزيد

كريم محمود عبد العزيز يوجه رسالة لبناته في حفل تخرجهما احتفل الفنان كريم محمود عبد العزيز بتخرج ابنته خديجة من المدرسة الابتدائية لتبدأ مرحلة جديدة في حياتها.ونشر ك إقرأ المزيد

كريم محمود عبد العزيز يوجه رسالة لبناته في حفل تخرجهما احتفل الفنان كريم محمود عبد العزيز بتخرج ابنته خديجة من المدرسة الابتدائية لتبدأ مرحلة جديدة في حياتها.ونشر ك إقرأ المزيد

لبنان.. ارتفاع عدد ضحايا غارة صهيونية إلى 3 شهداء و15 جريح

لبنان.. ارتفاع عدد ضحايا غارة صهيونية إلى 3 شهداء و15 جريح

أخبار اليمن : اجتماع يناقش استكمال عملية دمج وزارتين في صنعاء

أخبار اليمن : اجتماع يناقش استكمال عملية دمج وزارتين في صنعاء

أخبار اليمن : عجز بنسبة 87%.. مختبرات غزة تنهار

أخبار اليمن : عجز بنسبة 87%.. مختبرات غزة تنهار

أخبار اليمن : الأرصاد يحذّر من طقس الساعات المقبلة

أخبار اليمن : الأرصاد يحذّر من طقس الساعات المقبلة

أخبار اليمن : لبوزة: واهمون مَنْ يعتقدون أن مشاريع التشظّي ستخترق المؤتمر

أخبار اليمن : لبوزة: واهمون مَنْ يعتقدون أن مشاريع التشظّي ستخترق المؤتمر

حسام حسن: كرة القدم في مصر حياة كاملة.. وصلاح أحد أهم أسلحة الفراعنة في المونديال

حسام حسن: كرة القدم في مصر حياة كاملة.. وصلاح أحد أهم أسلحة الفراعنة في المونديال

رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاق لتمويل مشروعات تدعيم وتطوير شبكة الكهرباء

رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاق لتمويل مشروعات تدعيم وتطوير شبكة الكهرباء

رئيس الوزراء يستعرض جهود تطوير منظومة الإسعاف المصرية

رئيس الوزراء يستعرض جهود تطوير منظومة الإسعاف المصرية

الرئيسية أخبار مصرية

المنطقة الأزهرية بشمال سيناء تعلن اسماء اوائل الشهادة الإعدادية .. وطالبات بئر العبد يتصدرن القائمة (صور)

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
المنطقة الأزهرية بشمال سيناء تعلن اسماء اوائل الشهادة الإعدادية .. وطالبات بئر العبد يتصدرن القائمة (صور)

المنطقة الأزهرية بشمال سيناء تعلن اسماء اوائل الشهادة الإعدادية .. وطالبات بئر العبد يتصدرن القائمة (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 14 يونيو 2026 08:18 مساءً -  

 

أعلنت منطقة شمال سيناء الأزهرية أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية للعام الدراسي الحالي وتصدرت طالبات مدارس بئر العبد  قائمة الأوائل ،  إلى جانب طالبات  العريش  والشيخ زويد 

 

 وجاءت المراكز الأولى على النحو التالي: المركز الأول: الطالبة سلمى محمد محمد عبد الفتاح عزام – معهد فتيات العريش الجديد.،المركز الثاني: الطالبة حنين محمود أحمد فؤاد محمود – معهد فتيات بئر العبد.، المركز الثاني مكرر: الطالبة رقية هيثم محمد عبد المنعم الرجبي – معهد فتيات بئر العبد.

 

فيما حصلت على المركز الرابع: الطالبة آلاء عمرو أحمد شعبان أحمد – معهد فتيات ضاحية السلام. و المركز الخامس: الطالبة رفيدة رزق محمد محمد – معهد فتيات الشيخ زويد، المركز الخامس مكرر: الطالبة تغريد طلب عبد الوالي سلمان – معهد فتيات الشيخ زويد.

 

بينما حصلت في  المركز السابع: الطالبة فاطمة الزهراء محمد محمود علي – معهد فتيات نجيلة، والمركز السابع مكرر: الطالبة غادة محمد إسماعيل السيد – معهد فتيات السمران، و المركز السابع مكرر: الطالبة بيسان عيد سليمان حسين – معهد فتيات بئر العبد.

 

بينما جاء بالمركز السابع مكرر: الطالب مالك عبد اللطيف توفيق حسين – معهد بنين بئر العبد ، و المركز السابع مكرر: الطالبة علا علاء علي إسماعيل قلقيلة – معهد فتيات بئر العبد.، و المركز السابع مكرر: الطالبة آلاء محمد محمد عبد الوهاب – معهد فتيات الشيخ زويد.

 

ةتقدمت منطقة شمال سيناء الأزهرية بخالص التهنئة لأبنائها وبناتها المتفوقين، ولأسرهم ومعلميهم، تقديرًا لما بذلوه من جهد ومثابرة أثمرت هذا التفوق المشرف، وتمنت لهم المزيد من النجاح والتميز في مسيرتهم التعليمية المقبلة.

 

 

 

 

 

 

أحمد زيدان

الكاتب

أحمد زيدان

محرر اخبار محترف يكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي ومتخصص في التغطيه الصحفيه لاخبار الاقتصاد

إخترنا لك

وزير الصحة يشهد تسجيل المواطنين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمنيا ويتفقد مركز التدريب والمحاكاة

أخبار ذات صلة

0 تعليق