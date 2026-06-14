المنطقة الأزهرية بشمال سيناء تعلن اسماء اوائل الشهادة الإعدادية .. وطالبات بئر العبد يتصدرن القائمة (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 14 يونيو 2026 08:18 مساءً -

أعلنت منطقة شمال سيناء الأزهرية أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية للعام الدراسي الحالي وتصدرت طالبات مدارس بئر العبد قائمة الأوائل ، إلى جانب طالبات العريش والشيخ زويد

وجاءت المراكز الأولى على النحو التالي: المركز الأول: الطالبة سلمى محمد محمد عبد الفتاح عزام – معهد فتيات العريش الجديد.،المركز الثاني: الطالبة حنين محمود أحمد فؤاد محمود – معهد فتيات بئر العبد.، المركز الثاني مكرر: الطالبة رقية هيثم محمد عبد المنعم الرجبي – معهد فتيات بئر العبد.

فيما حصلت على المركز الرابع: الطالبة آلاء عمرو أحمد شعبان أحمد – معهد فتيات ضاحية السلام. و المركز الخامس: الطالبة رفيدة رزق محمد محمد – معهد فتيات الشيخ زويد، المركز الخامس مكرر: الطالبة تغريد طلب عبد الوالي سلمان – معهد فتيات الشيخ زويد.

بينما حصلت في المركز السابع: الطالبة فاطمة الزهراء محمد محمود علي – معهد فتيات نجيلة، والمركز السابع مكرر: الطالبة غادة محمد إسماعيل السيد – معهد فتيات السمران، و المركز السابع مكرر: الطالبة بيسان عيد سليمان حسين – معهد فتيات بئر العبد.

بينما جاء بالمركز السابع مكرر: الطالب مالك عبد اللطيف توفيق حسين – معهد بنين بئر العبد ، و المركز السابع مكرر: الطالبة علا علاء علي إسماعيل قلقيلة – معهد فتيات بئر العبد.، و المركز السابع مكرر: الطالبة آلاء محمد محمد عبد الوهاب – معهد فتيات الشيخ زويد.

ةتقدمت منطقة شمال سيناء الأزهرية بخالص التهنئة لأبنائها وبناتها المتفوقين، ولأسرهم ومعلميهم، تقديرًا لما بذلوه من جهد ومثابرة أثمرت هذا التفوق المشرف، وتمنت لهم المزيد من النجاح والتميز في مسيرتهم التعليمية المقبلة.