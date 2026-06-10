محافظ الجيزة: ضبط (797) مخالفة سرفيس خلال أسبوع في حملات مكثفة لضبط منظومة النقل الجماعي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 10 يونيو 2026 03:30 مساءً - أكد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، حرص المحافظة على تحقيق أعلى مستويات الانضباط بمنظومة نقل الركاب بمختلف المواقف وخطوط السير، من خلال تكثيف حملات المتابعة والرقابة لرصد المخالفات والتصدي لظواهر تقطيع خطوط السير، وتحصيل أجرة أعلى من المقررة، والتحميل خارج المواقف الرسمية، بما يضمن تقديم خدمة نقل منتظمة وآمنة للمواطنين.

وأوضح المحافظ أن أجهزة المحافظة تواصل جهودها الميدانية لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط داخل منظومة السرفيس والنقل الجماعي، حفاظًا على حقوق المواطنين ومنع أي ممارسات سلبية تؤثر على مستوى الخدمة المقدمة.

واطلع الأنصاري على جهود جهاز السرفيس والنقل الجماعي، والتي تضمنت تنفيذ 20 حملة تفتيشية ورقابية خلال أسبوع، أسفرت عن ضبط 797 مخالفة متنوعة بعدد من القطاعات والمحاور الحيوية، شملت مناطق: ميدان الجيزة، والمنيب، وساقية مكي، والمريوطية، والتجنيد، واللبيني، ومشعل، والرماية، وطريق مصر أسيوط، وأوسيم، والمنصورية، والسودان، وترسا، والوراق، ومنشأة القناطر، وشبرامنت.

وتنوعت المخالفات المضبوطة بين 172 مخالفة تقطيع خط سير، و168 مخالفة تحصيل أجرة زائدة، و62 مخالفة إنشاء مواقف عشوائية، و127 مخالفة تغيير خط السير المحدد، و150 مخالفة إنهاء خط السير قبل نهايته المقررة، و54 مخالفة امتناع عن تحميل الركاب، إلى جانب 64 مخالفة تحميل خارج المواقف الرسمية.

وشدد محافظ الجيزة على استمرار الحملات الرقابية المكثفة بمختلف القطاعات، للتأكد من التزام السائقين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بما يحقق الانضباط ويحافظ على حقوق المواطنين.