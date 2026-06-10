الرئيس السيسي ورئيس الكونغو الديموقراطية يشهدان التوقيع علي عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 10 يونيو 2026 03:30 مساءً -

شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس فيليكس تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية الشقيقة اليوم التوقيع علي عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات بين البلدين، وذلك في مقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، بحضور وفدي البلدين وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها الرئيس الكونغولي إلى جمهورية مصر العربية.

وتضمنت مذكرات التفاهم والاتفاقيات التوقيع علي مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية والدبلوماسية ووقعها الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج ونظيرته الكونغولية، واتفاقية للتعاون في تعزيز العلاقات الاستثمارية بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والوكالة الكونغولية لتعزيز الاستثمار ووقعها وزير الخارجية والمصريين بالخارج ووزير التخطيط وتنسيق المساعدات التنموية الكونغولية.

كما تم التوقيع على مشروع مذكرة تفاهم لإنشاء الجناح المصري لأمراض القلب والأوعية في مستشفي النهضة بالكونغو الديمقراطية ووقعها وزير الخارجية والتعاون الدولي المصري ووزير الصحة الكونغولي، كما تم التوقيع علي مذكرة تفاهم بين شركة العاصمة الإدارية ووزارة التخطيط والإسكان للتعاون بين الجانبين في مجال الإسكان والتطوير العمراني ووقعها الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية ووزير التخطيط العمراني والإسكان الكونغولي .