انضمام رحمة أحمد للنسخة العربية لـ Toy Story 5 طرحت ديزني النسخة العربية من إعلان فيلمها Toys Story 5 والذي سيعرض بمصر والسعودية والكويت ومصر والعراق من يوم إقرأ المزيد

طرحت ديزني النسخة العربية من إعلان فيلمها Toys Story 5 والذي سيعرض بمصر والسعودية والكويت ومصر والعراق من يوم 18 يونيو.

حرصت ديزني على تقديم الفيلم بنسختين عربيتين، إحداهما باللغة العربية الفصحى والأخرى باللهجة المصرية، بهدف الوصول إلى أكبر شريحة من الجمهور في المنطقة العربية.

وتمت الدبلجة مع المخرج أحمد مختار، وكتابة الشاعر عمرو حسني، ويشارك من الأجزاء السابقة طارق إسماعيل في دور "وودي" وضياء عبدالخالق في دور "باز يطير" ونورهان حافظ في دور "جيسي".

ويأتي انضمام الفنانة رحمة أحمد إلى النسخة العربية كأحدث إضافة لفريق الدبلجة المصري، لتكون من أبرز الشخصيات المستحدثة في الجزء الخامس بعد نجاحها اللافت في السنوات الأخيرة عبر عدد من الأعمال الكوميدية والدرامية التي رسخت حضورها لدى الجمهور العربي، حيث تجسد شخصية "ليلي باد" وهو دور محوري في الأحداث، حيث تمثل جيلًا جديدًا من الألعاب التي تجد نفسها وسط الصراع بين الخيال التقليدي والتكنولوجيا الحديثة، والذي يواصل تقديم رسائله الإنسانية حول الصداقة والتغيير وقيمة الخيال في حياة الأطفال، في مغامرة تجمع بين الحنين إلى الشخصيات الكلاسيكية ومواكبة التحديات التي فرضها العصر الرقمي.