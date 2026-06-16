وفاة نجمة "شراب التوت" بأزمة قلبية مفاجئة عن 35 عاماً توفيت الممثلة التركية إيجي إرتيم اليوم الاثنين إثر أزمة قلبية مفاجئة تعرضت لها داخل منزلها ما أثار صدمة ك إقرأ المزيد

توفيت الممثلة التركية، إيجي إرتيم، اليوم الاثنين، إثر أزمة قلبية مفاجئة تعرّضت لها داخل منزلها، ما أثار صدمة كبيرة في الوسط الفني بالبلاد لا سيما أنها رحلت بعد أقل من 24 ساعة على احتفالها بعيد ميلادها الـ 35.

وبحسب بيان رسمي أصدرته محاميتها، فإن نجمة مسلسل "شراب التوت" شعرت بتوعك صحي مفاجئ ظهر اليوم، قبل أن تفارق الحياة داخل منزلها، وهي برفقة والدتها.

كما قال المحامي، إن الراحلة كانت في منزلها مع والدتها عند وقوع الحادثة، مضيفاً أن جميع المعطيات المتوافرة حتى الآن تشير إلى احتمال تعرّضها لأزمة قلبية مفاجئة، مؤكداً أن نتائج الفحص الطبي الشرعي ستُعلن للرأي العام فور الانتهاء منها.

وكانت الفنانة الراحلة قد احتفلت، أمس الأحد، بعيد ميلادها الخامس والثلاثين، قبل أن يفاجئ خبر وفاتها جمهورها ومحبيها بعد ساعات قليلة فقط من الاحتفال.

إيجي أرتيم ممثلة وعارضة أزياء تركية، ولدت في 5 يناير 1991 بمدينة سيواس التركية. درست الموسيقى في جامعة يشار، وتخصصت في الأداء الصوتي الأوبرالي، قبل أن تتجه إلى عالم التمثيل بعد تلقيها تدريبًا فنيًا في مركز صدري عليشيك الثقافي.

بدأت مشوارها الفني عام 2014 من خلال مشاركتها في مسلسل "العرائس الهاربات"، كما شاركت بمجموعة من المسلسلات التركية الناجحة، وكان آخر ظهور بارز لها من خلال شخصية "إيشيل" في مسلسل "شراب التوت"، كما قدمت أدوارًا مميزة في أعمال أخرى، من بينها "السجين"، و"العائلة"، و"رائحة الصندوق".