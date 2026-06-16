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قبرص: مصر شريك استراتيجى للاتحاد الأوروبى وركيزة أمن المتوسط

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قبرص: مصر شريك استراتيجى للاتحاد الأوروبى وركيزة أمن المتوسط

قبرص: مصر شريك استراتيجى للاتحاد الأوروبى وركيزة أمن المتوسط

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 16 يونيو 2026 01:24 مساءً - وصف وزير خارجية قبرص،  كونستانتينوس كومبوس، مصر بأنها "شريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي"، وركيزة أساسية للأمن في منطقة البحر المتوسط وشرقه، وفاعل رئيسي في مكافحة الهجرة غير النظامية والإرهاب.

 

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها كومبوس، عقب الاجتماع الـ11 لـ مجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، الذي عُقد في العاصمة اللوكسمبورجية، ونقلتها صحيفة "سايبرس ميل" القبرصية.

 

ترحيب بنتائج الاجتماع

أعرب الوزير القبرصي عن ترحيبه بنتائج اجتماع المجلس، مشيدًا بمستوى التنسيق القائم بين القاهرة وبروكسل في ملفات حيوية، على رأسها الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب، إضافة إلى التعاون الاقتصادي والأمني.

 

دعوة لتعزيز العلاقات

وشدد كومبوس على ضرورة أن تسعى المفوضية الأوروبية إلى تعزيز العلاقات مع القاهرة من خلال اتفاقية استراتيجية أوسع نطاقًا، مع استخدام أكثر فعالية للتمويل المتاح لدعم الشراكة الثنائية، في إشارة إلى أهمية الانتقال من التعاون القطاعي إلى شراكة شاملة تغطي مختلف المجالات.

 

مصر ركيزة للاستقرار الإقليمي

 

تأتي تصريحات الوزير القبرصي في وقت تواجه فيه منطقة شرق المتوسط تحديات أمنية متصاعدة، خاصة في ظل التوترات الإقليمية الأخيرة عقب الحرب على إيران، مما يعزز الدور المصري كركيزة للاستقرار في المنطقة.

 

امير السيد

الكاتب

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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