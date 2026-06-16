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ضبط قضايا إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بقيمة تتجاوز 3 ملايين

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ضبط قضايا إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بقيمة تتجاوز 3 ملايين

ضبط قضايا إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بقيمة تتجاوز 3 ملايين

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 16 يونيو 2026 01:24 مساءً - واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الأمنية لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات من خلال إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تأثيرات سلبية على الاقتصاد القومي.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تجاوزت 3 ملايين جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

اسماعيل الماحي

الكاتب

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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