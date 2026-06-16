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وصول قادة مجموعة السبع إلى إيفيان الفرنسية للمشاركة فى القمة

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وصول قادة مجموعة السبع إلى إيفيان الفرنسية للمشاركة فى القمة

وصول قادة مجموعة السبع إلى إيفيان الفرنسية للمشاركة فى القمة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 16 يونيو 2026 01:24 مساءً - بدأ قادة وزعماء الدول المشاركة في قمة مجموعة السبع الكبرى الوصول إلى مدينة إيفيان الفرنسية، تمهيدا لانطلاق أعمال القمة التي تبحث عددا من الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية ذات الاهتمام المشترك.

التطورات الجيوسياسية

 

وتشهد القمة مشاركة قادة الدول الأعضاء في مجموعة السبع، إلى جانب عدد من الضيوف والشركاء الدوليين، حيث تتصدر الأوضاع الدولية والتحديات الاقتصادية العالمية وأمن الطاقة والتطورات الجيوسياسية جدول الأعمال.

 

تعزيز التعاون

 

ومن المقرر أن تعقد القمة جلسات عمل ومباحثات ثنائية ومتعددة الأطراف، بهدف تنسيق المواقف بشأن القضايا الدولية الراهنة وتعزيز التعاون بين الدول المشاركة.

 

 

 

 

 

 

محمد يوسف

الكاتب

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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