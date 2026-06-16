ضبط 9 أشخاص لاستغلال 12 طفلًا في التسول وبيع السلع بإلحاح بالقاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 16 يونيو 2026 01:24 مساءً - واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم استغلال الأحداث، حيث تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 9 أشخاص، بينهم 4 رجال و5 سيدات، لـ6 منهم معلومات جنائية، لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة القاهرة.

وضُبط المتهمون وبصحبتهم 12 حدثًا من المعرضين للخطر أثناء قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحي والتسول، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتسليم الأطفال لأهليتهم بعد أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإيداع من تعذر الوصول إلى أهليته بإحدى دور الرعاية.