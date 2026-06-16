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نقيب الأشراف يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بالعام الهجري الجديد

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نقيب الأشراف يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بالعام الهجري الجديد

نقيب الأشراف يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بالعام الهجري الجديد

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 16 يونيو 2026 02:18 مساءً - هنأ السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية، بالعام الهجري الجديد 1448 هجريا.

 

الارتقاء بالقيم الروحية والمعاني الإنسانية

وقال السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، إن هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بها العديد من الدروس والعبر والتي من أههما حب الأوطان والانتماء إليها والتعلق بها، و ترسيخ مبادئ الوسطية والتسامح والارتقاء بالقيم الروحية والمعاني الإنسانية، والسعي والتضحية من أجل تحقيق النصر وبناء الدولة، وهو أشد ما نحتاج إليه في وقتنا الحالي.

 

ودعا نقيب السادة الأشراف، المولى عز وجل أن يجعل العام الجديد عام بركة ورخاء وأمن وأمان، وأن يجنّب بلادنا ويلات الحروب وتوابعها وأن يديم عليها نعمتي الأمن والأمان ويحفظها من كل مكروه وسوء، وأن يعم الأمن والسلام على العالم أجمع.

سعد محمود

الكاتب

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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