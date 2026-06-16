اللجنة العامة للنواب توافق على موازنة المجلس 2026/2027

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 16 يونيو 2026 02:18 مساءً - عقدت اللجنة العامة بمجلس النواب اجتماعًا صباح اليوم الثلاثاء ، برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، حيث استعرضت تقرير لجنة الخطة والموازنة – باعتبارها لجنة حسابات المجلس – بشأن الموازنة التفصيلية لمجلس النواب للسنة المالية 2026/2027.

وأوضح التقرير أنه تم تحديد الاعتمادات المالية اللازمة لكل نوع من أنواع المصروفات وفقًا للاحتياجات الفعلية للمجلس، وبما يواكب متطلبات تنفيذ القوانين والقرارات الصادرة، فضلًا عن دعم مقترحات تطوير وتحسين مستوى الأداء بمختلف القطاعات والإدارات التابعة للمجلس.

وأشادت اللجنة العامة بالجهود التي تبذلها قيادة المجلس والأمانة العامة في إدارة الموارد المالية بكفاءة، بما أسهم في الحفاظ على الانضباط المالي للموازنة، رغم ما يشهده المجلس من نشاط مكثف على صعيد الجلسات العامة واجتماعات اللجان النوعية، إلى جانب اضطلاعه بمختلف مهامه الدستورية والرقابية والتشريعية.

وفي ختام الاجتماع، وافقت اللجنة العامة على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الموازنة التفصيلية لمجلس النواب للسنة المالية 2026/2027، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات البرلمانية المقررة في هذا الشأن.