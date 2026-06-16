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محافظ الجيزة يعلن بدء أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بمدينة الباويطي بالواحات البحرية

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محافظ الجيزة يعلن بدء أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بمدينة الباويطي بالواحات البحرية

محافظ الجيزة يعلن بدء أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بمدينة الباويطي بالواحات البحرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 16 يونيو 2026 02:18 مساءً - أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، بدء تنفيذ أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بعدد من الشوارع بمركز الواحات البحرية، في إطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح محافظ الجيزة أنه تم البدء في تنفيذ أعمال الرصف ببلاط الإنترلوك بمنطقة البنك الزراعي والمركز التكنولوجي بمدينة الباويطي، بما يسهم في تحسين حركة التنقل وتيسير حركة المواطنين، إلى جانب الارتقاء بالمظهر الحضاري للمنطقة.

وكلف المحافظ رئيس مركز ومدينة الواحات البحرية بسرعة الانتهاء من الأعمال وفقًا للجدول الزمني المحدد، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة، بما يساهم في تحقيق السيولة المرورية وتوفير بيئة حضارية ملائمة للمواطنين، تنفيذًا لخطة التطوير الشاملة التي تشهدها الواحات البحرية.

كما شدد محافظ الجيزة على التأكد من كفاءة أعمدة الإنارة وأرصفة المشاة بالشوارع الجاري تطويرها، ومتابعة الأعمال ميدانيًا أولًا بأول، لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق الاستفادة القصوى من مشروعات التطوير المنفذة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور صبري شاكر، رئيس مركز ومدينة الواحات البحرية، أن الأعمال الجاري تنفيذها تأتي في إطار خطة للارتقاء بالبنية التحتية وتحسين شبكة الطرق الداخلية بمدينة الباويطي، بما يتواكب مع جهود التنمية والتطوير التي تشهدها الواحات البحرية.

 

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سعد محمود

الكاتب

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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