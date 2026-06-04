وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيرته في الكونجو الديمقراطية تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية

وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيرته في الكونجو الديمقراطية تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية

بالأسماء.. الرئيس السيسى يصدر قرارًا جمهوريًا بالحركة الدبلوماسية

بالأسماء.. الرئيس السيسى يصدر قرارًا جمهوريًا بالحركة الدبلوماسية

الحكومة توافق على تخصيص 4317.1 فدان لتنفيذ أنشطة صناعية وخدمية برأس الحكمة

الحكومة توافق على تخصيص 4317.1 فدان لتنفيذ أنشطة صناعية وخدمية برأس الحكمة

9 قرارات باجتماع الحكومة اليوم.. الموافقة على قرار ترقية الموظفين الأبرز

9 قرارات باجتماع الحكومة اليوم.. الموافقة على قرار ترقية الموظفين الأبرز

تراجع قيمة عمر مرموش 10 ملايين يورو.. وبرشلونة يقترب من حسم صفقة الصيف

تراجع قيمة عمر مرموش 10 ملايين يورو.. وبرشلونة يقترب من حسم صفقة الصيف

الداخلية تكشف حقيقة اتهام طالب بكلية الشرطة بالتسبب في وفاة شاب ببني سويف

الداخلية تكشف حقيقة اتهام طالب بكلية الشرطة بالتسبب في وفاة شاب ببني سويف

خلاف على تشغيل التكييف داخل سيارة نقل ذكي ينتهي بمشاجرة على محور المشير.. والداخلية تضبط الطرفين

خلاف على تشغيل التكييف داخل سيارة نقل ذكي ينتهي بمشاجرة على محور المشير.. والداخلية تضبط الطرفين

اطّلع على مجانا.. القنوات الناقلة لمباراة بوروندي ضد غينيا...

اطّلع على مجانا.. القنوات الناقلة لمباراة بوروندي ضد غينيا...

اطّلع على مجانا.. القنوات الناقلة لمباراة غينيا ضد أيرلندا...

اطّلع على مجانا.. القنوات الناقلة لمباراة غينيا ضد أيرلندا...

موعد مباراة غينيا ضد أيرلندا الشمالية استعدادا لكأس...

موعد مباراة غينيا ضد أيرلندا الشمالية استعدادا لكأس...

الرئيسية أخبار مصرية

وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيرته في الكونجو الديمقراطية تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيرته في الكونجو الديمقراطية تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية

وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيرته في الكونجو الديمقراطية تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 4 يونيو 2026 03:30 مساءً -  

تلقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اتصالاً هاتفياً من السيدة تيريز فاجنر، وزيرة خارجية جمهورية الكونجو الديمقراطية، يوم الخميس 4 يونيو، حيث تناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتبادل الرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

 

أكد الوزير عبد العاطي خلال الاتصال اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، وما شهدته من تطور ملموس خلال السنوات الأخيرة، معرباً عن التطلع لمواصلة تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، والبناء على الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات بين البلدين بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.

 

من جانبها، أعربت وزيرة خارجية جمهورية الكونجو الديمقراطية عن خالص شكر وتقدير بلادها للقيادة السياسية المصرية، مثمنةً المساعدات الطبية والغذائية وشحنات الأدوية التي قدمتها مصر لدعم جهود مواجهة فيروس الإيبولا، مؤكدةً أن هذه المواقف النبيلة تعكس متانة العلاقات الأخوية بين البلدين وتجسد الدور المصري الداعم لجمهورية الكونجو الديمقراطية في مختلف الظروف.

 

وفيما يتعلق بالأمن المائي، توافق الوزيران على أهمية الالتزام بقواعد ومبادئ القانون الدولي الحاكمة للمجاري المائية العابرة للحدود، وعلى رأسها مبدأ عدم الإضرار والإخطار المسبق، والتمسك بروح التوافق والأخوة لاستعادة الشمولية بمبادرة حوض النيل NBI والعمل لإنجاح العملية التشاورية في المبادرة، بما يسهم في تعزيز التعاون والتكامل وتحقيق المصالح المشتركة لدول الحوض، وبما يدعم الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة لشعوبها.

محمد يوسف

الكاتب

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إخترنا لك

ضبط مدير التعليم الإعدادى بالقليوبية بعد الفيديو المتداول لمساومة ولية أمر

أخبار ذات صلة

0 تعليق