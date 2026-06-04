وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيرته في الكونجو الديمقراطية تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 4 يونيو 2026 03:30 مساءً -

تلقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اتصالاً هاتفياً من السيدة تيريز فاجنر، وزيرة خارجية جمهورية الكونجو الديمقراطية، يوم الخميس 4 يونيو، حيث تناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتبادل الرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

أكد الوزير عبد العاطي خلال الاتصال اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، وما شهدته من تطور ملموس خلال السنوات الأخيرة، معرباً عن التطلع لمواصلة تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، والبناء على الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات بين البلدين بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.

من جانبها، أعربت وزيرة خارجية جمهورية الكونجو الديمقراطية عن خالص شكر وتقدير بلادها للقيادة السياسية المصرية، مثمنةً المساعدات الطبية والغذائية وشحنات الأدوية التي قدمتها مصر لدعم جهود مواجهة فيروس الإيبولا، مؤكدةً أن هذه المواقف النبيلة تعكس متانة العلاقات الأخوية بين البلدين وتجسد الدور المصري الداعم لجمهورية الكونجو الديمقراطية في مختلف الظروف.

وفيما يتعلق بالأمن المائي، توافق الوزيران على أهمية الالتزام بقواعد ومبادئ القانون الدولي الحاكمة للمجاري المائية العابرة للحدود، وعلى رأسها مبدأ عدم الإضرار والإخطار المسبق، والتمسك بروح التوافق والأخوة لاستعادة الشمولية بمبادرة حوض النيل NBI والعمل لإنجاح العملية التشاورية في المبادرة، بما يسهم في تعزيز التعاون والتكامل وتحقيق المصالح المشتركة لدول الحوض، وبما يدعم الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة لشعوبها.