ماكرون يستقبل الرئيس السيسى لدى وصوله مقر قمة مجموعة السبع

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 16 يونيو 2026 02:18 مساءً - استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدى وصوله إلى مقر انعقاد قمة مجموعة السبع، التي تستضيفها فرنسا بمشاركة قادة وزعماء عدد من الدول الكبرى وشركاء دوليين.

أعمال القمة

ويشارك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أعمال القمة لبحث عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات الجيوسياسية، والأوضاع الاقتصادية العالمية، وأمن الطاقة، والتحديات المرتبطة بالتنمية والاستقرار.

مباحثات ثنائية

وتشهد القمة سلسلة من الجلسات والمباحثات الثنائية ومتعددة الأطراف، بهدف تعزيز التنسيق والتشاور بشأن القضايا الراهنة، ودعم التعاون بين الدول المشاركة لمواجهة التحديات العالمية.