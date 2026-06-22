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بيان مشترك من قطر وباكستان : خارطة طريق للتوصل إلى اتفاق نهائى فى 60 يوما

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بيان مشترك من قطر وباكستان : خارطة طريق للتوصل إلى اتفاق نهائى فى 60 يوما

بيان مشترك من قطر وباكستان : خارطة طريق للتوصل إلى اتفاق نهائى فى 60 يوما

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 يونيو 2026 11:18 صباحاً - أعلنت وزارة الخارجية القطرية، في بيان مشترك مع دولة باكستان، عن اختتام الجولة الأولى من المحادثات السياسية رفيعة المستوى التي استضافتها سويسرا في قمة "بحيرة لوسيرن"، بمشاركة مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية والبلدين الوسيطين.

وأكد البيان المشترك أن أجواء إيجابية سادت قمة بحيرة لوسيرن؛ حيث تم إحراز تقدم ملموس شمل إنشاء آلية لمزيد من المحادثات الفنية التي تقرر استمرارها بشأن جميع القضايا الشائكة طوال الفترة المتبقية من هذا الأسبوع.

وكشفت الخارجية القطرية عن مخرجات حاسمة تم التوصل إليها لضمان الأرضية السياسية والميدانية، وجاءت أبرز المقررات على النحو التالي:

خارطة طريق وهيكلية سياسية جديدة

اتفقت الأطراف المجتمعة في لوسيرن على تشكيل لجنة رفيعة المستوى تتولى مهمة الإشراف السياسي المباشر على عملية الوساطة، وضبط مساراتها. كما وضعت اللجنة خارطة طريق واضحة تهدف للتوصل إلى اتفاق نهائي وشامل في غضون مهلة الـ 60 يوماً المحددة بموجب مذكرة التفاهم.

لجان فنية للملف النووي والعقوبات

بموجب الآلية الجديدة، سيقوم كبار المفاوضين بتقديم تقارير دورية إلى اللجنة المشتركة، بالتوازي مع قيادة مجموعات عمل تخصصية تركز بالكامل على ملف إيران النووي وقضاياه الفنية. كما ستشرف مجموعات عمل أخرى على ملف رفع العقوبات وآليات المراقبة الصارمة لضمان التنفيذ الدقيق لالتزامات مذكرة التفاهم.

خط اتصال ساخن لأمن مضيق هرمز

وفي خطوة تنفيذية لنزع فتيل الارتباك الملاحي في الخليج، أعلن البيان عن إنشاء خط اتصال مباشر وسريع بين الأطراف المعنية؛ بهدف تجنب أي سوء فهم ميداني، وضمان العبور الآمن والمستقر للسفن وناقلات الطاقة عبر مضيق هرمز الدولي.

خلية لمنع الصدام العسكري في لبنان

وعلى الصعيد الميداني الإقليمي، اتفقت الوفود في سويسرا على إنشاء خلية عمل خاصة لتفادي الصدام العسكري، وتضم هذه الخلية كافة الأطراف المعنية بالإضافة إلى دولة لبنان، وذلك كضمانة أساسية لمراقبة ورفع تقارير الالتزام بوقف العمليات العسكرية على الجبهة اللبنانية.

وفي ختام البيان، أعربت الخارجية القطرية وباكستان عن بالغ تقديرهما وإشادتهما بكل من واشنطن وطهران لإبدائهما التزاماً واضحاً بالخيار الدبلوماسي والحل السلمي للنزاع، كما وجه الوسيطان الشكر والتقدير للدول الشقيقة والصديقة على دعمها المستمر للمفاوضات، مؤكدين مواصلة بذل الجهود الدبلوماسية المشتركة لتذليل العقبات والوصول بالعملية إلى اتفاقها النهائي الوشيك.

 

اسماعيل الماحي

الكاتب

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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