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وزير الخارجية يبحث مع ستيف ويتكوف تطورات المسار التفاوضى الأمريكى - الإيرانى

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وزير الخارجية يبحث مع ستيف ويتكوف تطورات المسار التفاوضى الأمريكى - الإيرانى

وزير الخارجية يبحث مع ستيف ويتكوف تطورات المسار التفاوضى الأمريكى - الإيرانى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 يونيو 2026 11:18 صباحاً - ماذا تناولت المباحثات بين الجانبين؟

أطلع المبعوث الأمريكي الوزير عبد العاطي، على تطورات المفاوضات الأمريكية-الإيرانية وذلك في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين، حيث أكد وزير الخارجية من جانبه على دعم مصر للمسار التفاوضي بعد التوصل لمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، معرباً عن التطلع أن تمثل مذكرة التفاهم نقطة انطلاق نحو تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، وفتح المجال أمام معالجة مختلف القضايا عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية.

من جانبه، أعرب المبعوث الأمريكي عن التقدير للدور الذي تضطلع به مصر، بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين، في دعم المسار التفاوضي وتقريب وجهات النظر .

وتم التأكيد - في نهاية الاتصال - على مواصلة التعاون والتنسيق بين الجانبين بما يسهم فى دعم الامن والاستقرار بالإقليم.


 
هيثم هارون

الكاتب

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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