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التعليمات الأخيرة من العميد.. حسام حسن يضع اللمسات النهائية قبل مواجهة نيوزيلندا

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التعليمات الأخيرة من العميد.. حسام حسن يضع اللمسات النهائية قبل مواجهة نيوزيلندا

التعليمات الأخيرة من العميد.. حسام حسن يضع اللمسات النهائية قبل مواجهة نيوزيلندا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 يونيو 2026 04:24 صباحاً -  

حرص حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، على عقد جلسة فنية أخيرة مع اللاعبين داخل غرفة الملابس قبل انطلاق المواجهة المرتقبة أمام منتخب نيوزيلندا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

 

وظهر "العميد" في حالة تركيز كبيرة خلال شرحه للخطة الفنية على اللوحة التكتيكية، حيث وضع اللمسات الأخيرة على المهام المطلوبة من اللاعبين في مختلف مراكز الملعب، استعدادًا للمباراة التي تمثل أهمية كبيرة في مشوار الفراعنة بالمونديال.

 

ويأمل الجهاز الفني لمنتخب مصر في تحقيق نتيجة إيجابية أمام نيوزيلندا من أجل تعزيز حظوظه في المنافسة على صدارة المجموعة السابعة والاقتراب خطوة جديدة من التأهل إلى الدور التالي.

 

وتترقب الجماهير المصرية ظهورًا قويًا للفراعنة في اللقاء، خاصة في ظل أهمية المواجهة بعد النتائج التي شهدتها المجموعة خلال الجولة الثانية.

 


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هيثم هارون

الكاتب

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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