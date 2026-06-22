الفراعنة الرابح الأكبر.. تعادل بلجيكا وإيران يقرب مصر من صدارة المجموعة السابعة.

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 يونيو 2026 04:24 صباحاً - حسم التعادل السلبي أحداث مباراة منتخب بلجيكا ضد نظيره إيران بنتيجة 0-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد ضمن منافسات المجموعة السابعة في كأس العالم 2026 ، ليمنح هذا التعادل فرصة للمنتخب الوطني للانفراد بصدارة المجموعة السابعة في حال الفوز على نيوزيلندا في الرابعة فجرا.

بلجيكا ضد إيران

وسجل المنتخب الإيراني هدفا في الدقيقة 25 عبر نجمه مهدي طارمي من تسديدة انفراد فشل الحارس العملاق تيبو كورتوا في التعامل معها، قبل أن يتم إلغاءه بداعي التسلل.

ولعب منتخب بلجيكا منقوصا بـ10 لاعبين من الدقيقة 67 بعد تعرض مدافعه ناثان نجويي للطرد.

تشكيل بلجيكا: حراسة المرمى: تيبو كورتوا- خط الدفاع: توماس مونييه، ناثان نجوي، براندون ميشيل، ماكسيم دي كايبر- خط الوسط الدفاعي: أومادو أونانا، يوري تيليمانس، لياندرو تروسار، كيفن دي بروين، أليكسيس سايليمايكرس- خط الهجوم: روميلو لوكاكو.

تشكيل إيران: حراسة المرمى: علي رضا بيرانوند- خط الدفاع: رامين رضائيان، حسين كنعاني، شجاع خليل زاده، صادق نعمتي- خط الوسط : سعيد عزت اللهي، محمد حسين حرداني- مهدي قائدي، سامان قدوس، إحسان حاج صفي- خط الهجوم: مهدي طارمي.

وبهذه النتيجة يحصد كل من إيران وبلجيكا نقطة ليصل رصيدهما إلى نقطتين في المجموعة السابعة، فيما يحتل المنتخب الوطني المركز الثالث برصيد نقطة واحدة بالتساوي مع نيوزيلندا.

وفي حال فوز الفراعنة على نيوزيلندا في المباراة الأخرى التي تقام في الساعة الرابعة من فجر الاثنين، سيتصدر المجموعة.