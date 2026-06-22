تعب لا تفسره التحاليل الطبية.. اعرفي ما يحتاجه جسمك ليستردّ عافيته من جديد

تعب لا تفسره التحاليل الطبية.. اعرفي ما يحتاجه جسمك ليستردّ عافيته من جديد

الجماهير المصرية تساند الفراعنة بقوة في فانكوفر قبل مواجهة نيوزيلندا الحاسمة بكأس العالم 2026

الجماهير المصرية تساند الفراعنة بقوة في فانكوفر قبل مواجهة نيوزيلندا الحاسمة بكأس العالم 2026

التعليمات الأخيرة من العميد.. حسام حسن يضع اللمسات النهائية قبل مواجهة نيوزيلندا

التعليمات الأخيرة من العميد.. حسام حسن يضع اللمسات النهائية قبل مواجهة نيوزيلندا

منتخب نيوزيلندا يصل ملعب مباراة مصر فى كأس العالم 2026.. فيديو

منتخب نيوزيلندا يصل ملعب مباراة مصر فى كأس العالم 2026.. فيديو

غرفة ملابس الفراعنة جاهزة لمعركة نيوزيلندا قبل انطلاق المواجهة المرتقبة في كأس العالم.. صور.

غرفة ملابس الفراعنة جاهزة لمعركة نيوزيلندا قبل انطلاق المواجهة المرتقبة في كأس العالم.. صور.

الفراعنة الرابح الأكبر.. تعادل بلجيكا وإيران يقرب مصر من صدارة المجموعة السابعة.

الفراعنة الرابح الأكبر.. تعادل بلجيكا وإيران يقرب مصر من صدارة المجموعة السابعة.

صلاح ومرموش في الهجوم.. حسام حسن يعلن تشكيل الفراعنة امام نيوزيلندا

صلاح ومرموش في الهجوم.. حسام حسن يعلن تشكيل الفراعنة امام نيوزيلندا

ديسكو مصر يشعلون مسرح EFZ بداليدا وعبد الغفور البرعى

ديسكو مصر يشعلون مسرح EFZ بداليدا وعبد الغفور البرعى

صفحة منتخب مصر تحتفي بـ«حسام حسن»: العقل المدبر

صفحة منتخب مصر تحتفي بـ«حسام حسن»: العقل المدبر

أخبار اليمن : إيران تصمد أمام بلجيكا وتبقي حلم التأهل

أخبار اليمن : إيران تصمد أمام بلجيكا وتبقي حلم التأهل

الرئيسية أخبار مصرية

الفراعنة الرابح الأكبر.. تعادل بلجيكا وإيران يقرب مصر من صدارة المجموعة السابعة.

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الفراعنة الرابح الأكبر.. تعادل بلجيكا وإيران يقرب مصر من صدارة المجموعة السابعة.

الفراعنة الرابح الأكبر.. تعادل بلجيكا وإيران يقرب مصر من صدارة المجموعة السابعة.

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 يونيو 2026 04:24 صباحاً - حسم التعادل السلبي أحداث مباراة منتخب بلجيكا ضد نظيره إيران بنتيجة 0-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد ضمن منافسات المجموعة السابعة في كأس العالم 2026 ، ليمنح هذا التعادل فرصة للمنتخب الوطني للانفراد بصدارة المجموعة السابعة في حال الفوز على نيوزيلندا في الرابعة فجرا.

بلجيكا ضد إيران

وسجل المنتخب الإيراني هدفا في الدقيقة 25 عبر نجمه مهدي طارمي من تسديدة انفراد فشل الحارس العملاق تيبو كورتوا في التعامل معها، قبل أن يتم إلغاءه بداعي التسلل.

ولعب منتخب بلجيكا منقوصا بـ10 لاعبين من الدقيقة 67 بعد تعرض مدافعه ناثان نجويي للطرد.

تشكيل بلجيكا: حراسة المرمى: تيبو كورتوا- خط الدفاع: توماس مونييه، ناثان نجوي، براندون ميشيل، ماكسيم دي كايبر- خط الوسط الدفاعي: أومادو أونانا، يوري تيليمانس، لياندرو تروسار، كيفن دي بروين، أليكسيس سايليمايكرس- خط الهجوم: روميلو لوكاكو.

تشكيل إيران: حراسة المرمى: علي رضا بيرانوند- خط الدفاع: رامين رضائيان، حسين كنعاني، شجاع خليل زاده، صادق نعمتي- خط الوسط : سعيد عزت اللهي، محمد حسين حرداني- مهدي قائدي، سامان قدوس، إحسان حاج صفي- خط الهجوم: مهدي طارمي.

وبهذه النتيجة يحصد كل من إيران وبلجيكا نقطة ليصل رصيدهما إلى نقطتين في المجموعة السابعة، فيما يحتل المنتخب الوطني المركز الثالث برصيد نقطة واحدة بالتساوي مع نيوزيلندا.

وفي حال فوز الفراعنة على نيوزيلندا في المباراة الأخرى التي تقام في الساعة الرابعة من فجر الاثنين، سيتصدر المجموعة.

احتفال الهدف الملغى

 

احتفال الهدف منتخب إيران

 

 

إيران ضد يلجيكا

 

إيران وبلجيكا

 

بلجيكا وإيران

 

جانب من المباراة

 

دى بروين خلا ل المباراة

 

مباراة إيران وبلجيكا كأس العالم

 

مباراة بلجيكا وإيران

 

 

اسماعيل الماحي

الكاتب

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

أخبار ذات صلة

0 تعليق