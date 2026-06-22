الجماهير المصرية تساند الفراعنة بقوة في فانكوفر قبل مواجهة نيوزيلندا الحاسمة بكأس العالم 2026

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 يونيو 2026 04:24 صباحاً - بدأت الجماهير المصرية في التوافد بكثافة على مدرجات ملعب "بي سي بليس" بمدينة فانكوفر الكندية، لمؤازرة ودعم الفراعنة في مواجهتهم المرتقبة بعد قليل أمام منتخب نيوزيلندا، ضمن منافسات بطولة كأس العالم.

يلتقي منتخب مصر الأول لكرة القدم بنظيره النيوزيلندي فجر اليوم الإثنين، في إطار منافسات الجولة الثانية من المجموعة السابعة بمونديال 2026. وتُقام هذه النسخة التاريخية بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، والمكسيك، وبمشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى.

ويسعى الفراعنة بقيادة حسام حسن إلى استغلال الدعم الجماهيري الكبير لتحقيق نتيجة إيجابية تقربهم من خطوة تاريخية في مشوارهم بالبطولة العالمية.

حسابات المجموعة وفرصة الانفراد بالصدارة



يدخل المنتخب المصري المباراة بعد اقتناص تعادل ثمين أمام بلجيكا في الجولة الأولى، ما جعل الفوز في لقاء اليوم هدفاً رئيسياً لتعزيز فرص العبور إلى الدور المقبل.

وكان التعادل السلبي (0-0) قد حسم مواجهة منتخبي بلجيكا وإيران مساء أمس الأحد لحساب المجموعة السابعة؛ وهو ما يمنح الفراعنة فرصة ذهبية للانفراد بصدارة المجموعة في حال اقتناص النقاط الثلاث من نيوزيلندا.

نظام المونديال وتاريخ مشاركات مصر



تشهد النسخة الحالية من كأس العالم نظاماً جديداً بمشاركة 48 منتخباً مقسمين على 12 مجموعة؛ حيث يتأهل إلى دور الـ 32 أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث.

وتعد هذه المشاركة هي الرابعة في تاريخ المنتخب المصري، والتي يسجل فيها عودته إلى المحفل العالمي بعد غياب منذ نسخة روسيا 2018، وجاء التأهل بعد مشوار قوي في التصفيات الأفريقية تصدر خلاله الفراعنة مجموعتهم دون تلقي أي هزيمة.



قائمة منتخب مصر في كأس العالم 2026 تضم قائمة الفراعنة المستدعاة للمونديال كلاً من:



حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، المهدي سليمان.

خط الدفاع: محمد علاء، محمد هاني، طارق علاء، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح، كريم حافظ.

خط الوسط: حمدي فتحي، مروان عطية، مهند لاشين، نبيل عماد دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، مصطفى عبد الرؤوف "زيكو".

خط الهجوم: محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، هيثم حسن، محمد صلاح، عمر مرموش، حمزة عبد الكريم.