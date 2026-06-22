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غرفة ملابس الفراعنة جاهزة لمعركة نيوزيلندا قبل انطلاق المواجهة المرتقبة في كأس العالم.. صور.

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غرفة ملابس الفراعنة جاهزة لمعركة نيوزيلندا قبل انطلاق المواجهة المرتقبة في كأس العالم.. صور.

غرفة ملابس الفراعنة جاهزة لمعركة نيوزيلندا قبل انطلاق المواجهة المرتقبة في كأس العالم.. صور.

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 يونيو 2026 04:24 صباحاً - نشرت الصفحة الرسمية لمنتخب مصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لغرفة ملابس اللاعبين، والتي تظهر جاهزيتها التامة قبل مواجهة نيوزيلنداالمرتقبة بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم.

ويلتقي منتخب مصر بنظيره النيوزيلندي فجر اليوم الاثنين، في إطار منافسات المجموعة السابعة بمونديال 2026. وتُقام هذه النسخة التاريخية بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، والمكسيك، بمشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى في التاريخ.

وتقام المباراة على ملعب "بي سي بليس" بمدينة فانكوفر الكندية، حيث يسعى الفراعنة بقيادة حسام حسن إلى تحقيق نتيجة إيجابية تقربهم من خطوة تاريخية في مشوارهم بالبطولة.

يدخل المنتخب المصري المباراة بعد اقتناص تعادل ثمين أمام بلجيكا في الجولة الأولى، ما جعل الفوز في لقاء نيوزيلندا هدفاً رئيسياً لتعزيز فرص التأهل إلى الدور التالي من المونديال.

وكان التعادل السلبي (0-0) قد حسم مواجهة منتخب بلجيكا ونظيره الإيراني مساء أمس الأحد لحساب المجموعة السابعة؛ وهو ما يمنح المنتخب الوطني فرصة ذهبية للانفراد بصدارة المجموعة في حال اقتناص النقاط الثلاث من نيوزيلندا اليوم.

قائمة منتخب مصر في كأس العالم 2026

ضمت قائمة منتخب مصر المستدعاة للمونديال كلاً من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، المهدي سليمان.

خط الدفاع: محمد علاء، محمد هاني، طارق علاء، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح، كريم حافظ.

خط الوسط: حمدي فتحي، مروان عطية، مهند لاشين، نبيل عماد دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، مصطفى عبد الرؤوف "زيكو".

خط الهجوم: محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، هيثم حسن، محمد صلاح، عمر مرموش، حمزة عبد الكريم.

غرفة ملابس لاعبي منتخب مصر (2)غرفة ملابس لاعبي منتخب مصر (2)

 

غرفة ملابس لاعبي منتخب مصر (3)غرفة ملابس لاعبي منتخب مصر (3)

 

غرفة ملابس لاعبي منتخب مصر (4)غرفة ملابس لاعبي منتخب مصر (4)

 

غرفة ملابس لاعبي منتخب مصر (1)غرفة ملابس لاعبي منتخب مصر (1)

 

 

اسماعيل الماحي

الكاتب

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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