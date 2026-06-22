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وصول 3 قطارات بضائع من الروبيكي إلى ميناء السخنة تمهيدًا لتصديرها إلى المملكة العربية السعودية

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وصول 3 قطارات بضائع من الروبيكي إلى ميناء السخنة تمهيدًا لتصديرها إلى المملكة العربية السعودية

وصول 3 قطارات بضائع من الروبيكي إلى ميناء السخنة تمهيدًا لتصديرها إلى المملكة العربية السعودية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 يونيو 2026 01:24 مساءً - في إطار إستراتيجية وزارة النقل لإنشاء عدد 8 محاور لوجستية تنموية متكاملة، لربط الموانئ البحرية بالموانئ الجافة والبرية بالمناطق الحدودية و مناطق الإنتاج الصناعي والزراعي والتعديني والخدمي، من خلال شبكة السكك الحديدية، لجعل مصر مركزا إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت ولتعزيز وتطوير النقل متعدد الوسائط, بين محطات الحاويات البحرية, ومحطات السكك الحديدية, لتعظيم حجم التداول ، وفي اطار ممر السخنة الإسكندرية اللوجستي، ودعم منظومة النقل متعدد الوسائط أعلنت شركة البحر الأحمر لتداول الحاويات بميناء السخنة عن وصول ثلاثة قطارات بضائع إلى محطة الحاويات قادمة من مدينة الروبيكي للجلود محملة بالبضائع المتجهة إلى ميناء جدة الإسلامي بالمملكة العربية السعودية (كل قطار محمل بـ 25 حاوية ) لصالح خط الملاحة العالمي CMA CGM .

 

 

و تجسد هذه العمليات نموذجًا متكاملًا لمنظومة النقل متعدد الوسائط، حيث يتم نقل الحاويات من مناطق الإنتاج والتعبئة بالروبيكي عبر شبكة السكك الحديدية إلى محطة الحاويات التابعة لشركة البحر الأحمر لتداول الحاويات بميناء السخنة، ليتم تداولها وشحنها على السفن المتجهة إلى وجهاتها النهائية بالأسواق الخارجية، بما يسهم في تسريع حركة التجارة وخفض تكاليف النقل ورفع كفاءة سلاسل الإمداد ، كما تعكس مواصلة ميناء السخنة ترسيخ مكانته كأحد أهم الموانئ المحورية في منطقة البحر الأحمر والشرق الأوسط، مستفيدًا من موقعه الاستراتيجي الفريد على خطوط التجارة العالمية ومنظومته اللوجستية المتطورة. كما يلعب الميناء دورًا متناميًا في دعم تجارة الترانزيت وربط الأسواق الإقليمية والدولية، بما يعزز من قدرة مصر على جذب المزيد من الخطوط الملاحية والاستثمارات اللوجستية، ويؤكد مكانتها كمركز إقليمي رائد للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

 

و يأتي هذا النجاح ثمرةً للجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة النقل في تطوير ميناء السخنة ورفع كفاءة بنيته التحتية، من خلال تنفيذ مشروعات عملاقة لتوسعة الأرصفة والمحطات، وتطوير الممرات اللوجستية، وتعزيز الربط مع شبكات الطرق والسكك الحديدية. وتسهم هذه المشروعات في زيادة الطاقة الاستيعابية للميناء ورفع كفاءته التشغيلية، بما يدعم حركة التجارة الدولية ويعزز مكانة مصر كمركز عالمي للنقل واللوجستيات

 

هيثم هارون

الكاتب

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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