المصريين الأحرار: انتصار المنتخب الوطنى في كأس العالم يجسد قوة الإرادة المصرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 يونيو 2026 01:24 مساءً - تقدم حزب المصريين الأحرار، برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، عضو مجلس الشيوخ، بخالص التهنئة إلى المنتخب الوطني المصري لكرة القدم، والجهاز الفني والإداري، وجماهير الشعب المصري، بمناسبة تحقيق أول انتصار في تاريخ مشاركات مصر ببطولة كأس العالم لكرة القدم، في إنجاز رياضي تاريخي يضاف إلى سجل النجاحات الوطنية ويعكس ما يتمتع به أبناء مصر من عزيمة وإصرار وقدرة على تحقيق الإنجازات في أكبر المحافل الدولية.

وأكد الحزب، أن هذا الفوز التاريخي يتجاوز كونه نتيجة رياضية مهمة، ليجسد قيمة الإرادة المصرية التي لا تعرف المستحيل، ويعبر عن نموذج مشرف لما يمكن أن يحققه العمل الجماعي والانضباط والإيمان بالهدف والتمسك بحلم الوطن؛ كما يعكس الروح القتالية والإصرار التي ظهر بها لاعبو المنتخب الوطني، مقدمين صورة تليق بمكانة مصر وتاريخها العريق.

وأشار الحزب، إلى أن الأداء المشرف للمنتخب الوطني بعث برسالة إيجابية تؤكد أن المصريين قادرون على المنافسة والنجاح والتميز متى توافرت الإرادة والإعداد الجيد، وأن اسم مصر سيظل حاضرًا بقوة في مختلف الميادين الرياضية والثقافية والاقتصادية والعلمية بفضل سواعد أبنائها وجهودهم المخلصة.

وأضاف الحزب، أن هذا الإنجاز أسهم في إدخال البهجة إلى قلوب ملايين المصريين داخل الوطن وخارجه، ووحّد مشاعرهم خلف راية مصر، في مشهد يجسد الدور الوطني للرياضة باعتبارها إحدى أهم أدوات القوة الناعمة التي تعزز الانتماء الوطني وترسخ قيم الفخر والاعتزاز بالهوية المصرية.

وأوضح الحزب، أن الأمم تبني مسيرتها من خلال تراكم النجاحات والإنجازات في مختلف المجالات، وأن ما حققه المنتخب الوطني يمثل مصدر إلهام للأجيال الجديدة، ورسالة تؤكد أن النجاح يظل ثمرة للإصرار والاجتهاد والعمل المنظم، وأن المصري قادر على بلوغ أهدافه متى تمسك بطموحه وسعى إليه بإخلاص وعزيمة.

واختتم حزب المصريين الأحرار بيانه بالتأكيد على ثقته في قدرة المنتخب الوطني على مواصلة تقديم أداء مشرف خلال منافسات البطولة، وتحقيق المزيد من النتائج التي تليق باسم مصر ومكانتها، متمنيًا لأبطال الوطن دوام التوفيق والنجاح، ومؤكدًا أن هذا الانتصار سيبقى علامة مضيئة في تاريخ الرياضة المصرية وشاهدًا جديدًا على أن الإرادة المصرية قادرة دائمًا على صناعة الإنجاز وكتابة صفحات جديدة من الفخر الوطني.