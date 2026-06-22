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صندوق مكافحة الإدمان ينظم فعالية بالأسمرات لتوعية أبناء المناطق المطورة بمخاطر التدخين

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صندوق مكافحة الإدمان ينظم فعالية بالأسمرات لتوعية أبناء المناطق المطورة بمخاطر التدخين

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صندوق مكافحة الإدمان ينظم فعالية بالأسمرات لتوعية أبناء المناطق المطورة بمخاطر التدخين

صندوق مكافحة الإدمان ينظم فعالية بالأسمرات لتوعية أبناء المناطق المطورة بمخاطر التدخين

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 يونيو 2026 01:24 مساءً -  

شهد الدكتور عمرو عثمان ، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي فعالية توعوية موسعة بمنطقة الأسمرات بالقاهرة، إحدى المناطق المطورة "بديلة العشوائيات"، تستهدف توعية الأطفال والنشء بخطورة التدخين والإدمان، وذلك بالتزامن مع قرب الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة استخدام المخدرات والاتجار غير المشروع بها، الموافق 26 يونيو من كل عام.

 

كما تضمنت الفعاليات تنفيذ مبادرة "رحلة عزيمة" في إطار البرنامج الدولي CHAMPS الذي يتبنى تنفيذه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وتعد مصر أول دولة على مستوى العالم تعلن تنفيذ البرنامج. وتستهدف "رحلة عزيمة" توعية الأطفال في الفئة العمرية من 8 إلى 12 عاماً بمخاطر المخدرات ،وقامت الكاتبة سماح أبو بكر عزت، مؤلفة العمل القصصي، بتدريب المتطوعين من أبناء المناطق المطورة على ورش الحكي.

 

 

كما تضمنت الفعالية تنظيم عرض مسرحي تحت عنوان "شاطر" للأطفال، يستعرض بأسلوب فني جذاب كيفية مواجهة المشكلات وطريقة اتخاذ القرارات الصحيحة، فضلاً عن اكتشاف المواهب الفنية لدى الأطفال واستثمارها في الابتعاد عن التدخين وإبراز أضرار الإدمان، ودعم السلوكيات الإيجابية لدى الأطفال والبعد عن أصدقاء السوء.

 

 

ويأتي إطلاق الفعالية ضمن المبادرات التوعوية التي ينفذها صندوق مكافحة الإدمان في المناطق المطورة "بديلة العشوائيات"، والتي تتضمن أنشطة لتوعية الأطفال بأضرار التدخين، وبرامج لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان، وزيارات منزلية للأسر وتعريفهم بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي وكيفية التواصل مع الخط الساخن "16023" لعلاج مرضى الإدمان مجاناً وفي سرية تامة، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات فخامة رئيس الجمهورية بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة "بديلة العشوائيات".

 

 

كما تم تنظيم ورش حكي للأطفال بمشاركة 300 طفل من أبناء منطقة الأسمرات، لتدريبهم على كيفية اكتساب التفكير الإيجابي ومواجهة المشكلات واتخاذ القرارات الصحيحة، فضلاً عن اكتشاف المواهب الفنية لدى الأطفال واستثمارها في الابتعاد عن التدخين وإبراز أضرار الإدمان. وتضمنت الفعاليات تنفيذ أنشطة فنية وتلوين الكراسات باستخدام أساليب إبداعية تتماشى مع المراحل العمرية للأطفال.

 

 

من جانبه أوضح الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي استمرار تنفيذ البرامج التوعوية للمراحل العمرية المختلفة، وأن هذه الأنشطة تأتي ضمن مجموعة المبادرات التي يطلقها الصندوق بشكل مستمر للوقاية من الإدمان. وسبق إطلاق العديد من البرامج التوعوية التي تستهدف الأطفال والأسر، مثل مهرجان "الأسرة والطفل" في المناطق المطورة "بديلة العشوائيات"، وكذلك في القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث يتم تنفيذ العديد من الأنشطة التي تتضمن اتخاذ تدابير فعالة ومبتكرة للوقاية من الإدمان، فضلاً عن تعريف الأسر بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي، بجانب توفير خدمات العلاج لمرضى الإدمان مجاناً وفي سرية تامة، من خلال الخط الساخن “16023” وكذلك التمكين الاقتصادي للمتعافين لاستمرار تعافيهم وإعادة دمجهم في المجتمع.

 

فاطمة نصر

الكاتب

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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