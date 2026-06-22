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الخارجية الإيرانية : تم الاتفاق على ترتيب آلية للمرور الآمن فى مضيق هرمز

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الخارجية الإيرانية : تم الاتفاق على ترتيب آلية للمرور الآمن فى مضيق هرمز

الخارجية الإيرانية : تم الاتفاق على ترتيب آلية للمرور الآمن فى مضيق هرمز

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 يونيو 2026 11:18 صباحاً - قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية خلال مفاوضات أمريكا وإيران أنه تم الاتفاق على ترتيب آلية للمرور الآمن فى مضيق هرمز.

أكد مسئول أمريكى كبير مشارك فى المفاوضات أن المحادثات الجارية مع إيران لا تزال متواصلة، مشيراً إلى أن الوفدين يواصلان اجتماعات مكثفة منذ ساعات الصباح وسط تقدم فى مناقشة عدد من القضايا الرئيسية.

مسئول أمريكى: الوفد الإيراني لا يزال حاضراً فى مكان المفاوضات
 

وأوضح المسؤول أن الوفد الإيراني لا يزال حاضراً فى مكان المفاوضات، نافياً تقارير تحدثت عن مغادرته، وأضاف أن الجانبين يتوقعان استمرار العمل طوال الليل لاستكمال المشاورات.

وأشار إلى أن النقاشات تناولت الرسائل الإيرانية المتعلقة بمضيق هرمز، مع بحث آليات تضمن بقاء الممر المائي مفتوحاً بشكل كامل ومنع أي تصعيد قد يؤثر على حركة الملاحة الدولية.

كما شملت المباحثات ملفات تنفيذ وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، إلى جانب مناقشات وصفها بالمعمقة حول مختلف بنود الاتفاق النووي، تمهيداً للانتقال إلى مرحلة المحادثات الفنية خلال الفترة المقبلة.

 

اسماعيل الماحي

الكاتب

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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