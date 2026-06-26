الهلال السعودي يجهز عرضًا ضخمًا لضم محمد صلاح خلال الانتقالات الصيفية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 26 يونيو 2026 12:30 صباحاً - دخل نادي الهلال السعودي بقوة على خط المفاوضات للتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، في إطار سعيه لتدعيم صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد.

وكان صلاح قد أعلن رحيله عن ليفربول، منهياً رحلة استمرت تسعة أعوام حقق خلالها العديد من الألقاب والإنجازات الفردية والجماعية مع الفريق الإنجليزي.

ووفقاً لما ذكرته شبكة "ESPN"، فإن الهلال يضع قائد منتخب مصر ضمن أولوياته في الميركاتو، ويجهز عرضاً يمتد لثلاثة مواسم بقيمة إجمالية تصل إلى 60 مليون يورو، بواقع 20 مليون يورو سنوياً.

وأشارت التقارير إلى أن إدارة النادي السعودي ترى في صلاح إضافة فنية وتسويقية كبيرة، وتسعى لحسم الصفقة خلال الفترة المقبلة في ظل المنافسة المتزايدة على خدمات اللاعب.

ولا يقتصر الاهتمام بمحمد صلاح على الهلال فقط، إذ ارتبط اسمه خلال الأيام الماضية بالانتقال إلى عدة وجهات أخرى، أبرزها يوفنتوس وروما في الدوري الإيطالي، إلى جانب اهتمام من أندية في الدوري الأمريكي.

ويواصل صلاح حالياً تركيزه مع منتخب مصر المشارك في كأس العالم 2026، حيث يستعد لخوض مواجهة مهمة أمام إيران ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات.