تقارير تفيد ببقاء محمد صلاح في أمريكا بعد المونديال بعد رحيله من ليفربول

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 24 يونيو 2026 11:18 مساءً - كشفت تقارير صحفية أن النجم المصري محمد صلاح لن يحسم وجهته المقبلة إلا بعد انتهاء مشاركته مع منتخب مصر في كأس العالم 2026، في ظل تركيزه الكامل على قيادة الفراعنة خلال البطولة المقامة حاليًا في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وكان محمد صلاح قد أعلن رحيله عن صفوف ليفربول الإنجليزي، بنهاية الموسم الحالي، بعد 9 مواسم قضاها مع الريدز، منذ انضمامه في صيف عام 2017 من روما الإيطالي.

محمد صلاح على أعتاب مغامرة جديدة

وبحسب الصحفي الأمريكي توم بوجرت، المتخصص في أخبار الدوري الأمريكي لكرة القدم، فإن احتمالية انتقال قائد المنتخب المصري إلى الولايات المتحدة أصبحت قائمة بقوة، خاصة مع وجود اهتمام متزايد من أندية الدوري الأمريكي بالحصول على خدماته.

وأشار بوجرت إلى أن نادي سان دييجو يعد من أبرز المرشحين للتعاقد مع صلاح، مستفيدًا من امتلاكه رجل الأعمال المصري البريطاني محمد منصور، وهو ما قد يمنح النادي أفضلية في سباق ضم أحد أبرز نجوم كرة القدم العالمية.

وأوضح الصحفي الأمريكي أن إدارة سان دييجو تمتلك القدرة المالية والطموح الكافي لإتمام الصفقة، مؤكدًا أن القرار النهائي قد يعتمد بشكل كبير على رغبة مالك النادي في التحرك رسميًا لحسم التعاقد.

ويأتي الحديث عن مستقبل صلاح بعد نهاية رحلة تاريخية استمرت تسعة أعوام مع ليفربول الإنجليزي، نجح خلالها في ترسيخ مكانته كأحد أعظم اللاعبين في تاريخ النادي.

وخلال مسيرته مع "الريدز"، حقق النجم المصري العديد من الألقاب المحلية والقارية والدولية، كما أصبح ثالث أفضل هداف في تاريخ ليفربول، بعدما سجل مئات الأهداف وقدم مستويات استثنائية جعلته أحد أبرز نجوم جيله.