النائب مصطفى جبر يوجه الشكر للرعاية الصحية للموافقة على إنشاء مستشفى أورام ببورسعيد

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 26 يونيو 2026 12:30 صباحاً - أعلن النائب مصطفى جبر عضو مجلس النواب، عن صدور الموافقة المبدئية من مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية على المقترح الذي تقدم به لإعادة تأهيل مبنى الأطفال القديم بمستشفى النصر التخصصي بمحافظة بورسعيد، وتحويله إلى امتداد متكامل لعلاج مرضى الأورام تحت اسم "مستشفى أولادنا لعلاج الأورام".

علاج الأورام

أكد النائب مصطفى جبر أن هذه الموافقة تمثل خطوة جديدة نحو تحقيق حلم أهالي بورسعيد في توفير خدمات علاج الأورام داخل المحافظة، وإنقاذ حياة الأطفال والمرضى وتخفيف المعاناة عن آلاف الأسر التي تضطر للسفر إلى محافظات أخرى لتلقي العلاج.

التغذية الطبية

أوضح أن المشروع يستهدف تقديم خدمات متكاملة لعلاج أورام الكبار والأطفال، وزيادة الطاقة الاستيعابية لمنظومة علاج الأورام بمحافظة بورسعيد، إلى جانب توفير خدمات التشخيص والعلاج والدعم النفسي والتغذية الطبية داخل منظومة واحدة، بما يضمن تقديم رعاية صحية متكاملة للمرضى.

أضاف النائب مصطفي جبر أن المشروع يعد أحد المشروعات الإنسانية المهمة التي تسهم في رفع العبء عن المرضى وأسرهم، وتوفير رحلة علاج أكثر سهولة وأمانًا داخل المحافظة، مشيرًا إلى أن الموافقة المبدئية تمثل بداية مرحلة التنفيذ والعمل الجاد حتى خروج المشروع إلى النور.

وجه النائب مصطفى جبر، الشكر إلى الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية وأعضاء مجلس الإدارة، تقديرًا لدعمهم للمشروع وموافقتهم على المقترح، مؤكدًا أن التعاون بين مختلف مؤسسات الدولة كان له دور كبير في الوصول إلى هذه الخطوة المهمة.

وأشار إلى أنه سيواصل العمل والتنسيق مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال لدعم المشروع واستكمال جميع الإجراءات اللازمة، ليصبح صرحًا طبيًا متكاملًا يخدم أبناء بورسعيد ومدن القناة ويقدم خدمات علاجية متقدمة لمرضى الأورام.

واختتم النائب مصطفى جبر تصريحاته قائلًا: "هذا المشروع ليس مشروع نائب، بل مشروع حياة لأبنائنا ومرضانا، ورسالة أمل لآلاف الأسر، وما تحقق اليوم هو مجرد البداية لحلم كبير نسعى جميعًا إلى تحقيقه على أرض بورسعيد".

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