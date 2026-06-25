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انطلاق قافلة «زاد العزة» رقم 211 إلى غزة تحمل 2942 طنًا من المساعدات

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انطلاق قافلة «زاد العزة» رقم 211 إلى غزة تحمل 2942 طنًا من المساعدات

انطلاق قافلة «زاد العزة» رقم 211 إلى غزة تحمل 2942 طنًا من المساعدات

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 25 يونيو 2026 08:18 مساءً - أكد أحمد نبيل، مراسل «إكسترا نيوز» من معبر رفح، أن السلطات المصرية تواصل جهودها الإنسانية والطبية لاستقبال المصابين والمرضى الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة، من خلال منظومة متكاملة تضم هيئة الإسعاف المصرية وفرق الحجر الصحي والأطقم الطبية المتخصصة.

 

 

وأوضح أن وزارة الصحة المصرية خصصت ما يقرب من 150 مستشفى في عدد من المحافظات لتقديم الرعاية الصحية للمصابين والمرضى الفلسطينيين منذ بداية الأزمة، مشيرًا إلى أن آلاف الخدمات الطبية قُدمت للحالات القادمة من القطاع على مدار الفترة الماضية.

 

 

 

استمرار استقبال الحالات الإنسانية وتيسير عودتها

وأضاف المراسل أن السلطات المصرية تواصل كذلك تسهيل عودة المتعافين من المصابين والمرضى إلى قطاع غزة بعد استكمال مراحل العلاج داخل المستشفيات المصرية، مع توفير مختلف أوجه الدعم والرعاية خلال مراحل الاستقبال والعلاج والعودة.

 

وأشار إلى أن الأطفال وكبار السن يحظون باهتمام خاص ضمن الجهود الإنسانية المبذولة، بالنظر إلى طبيعة احتياجاتهم الصحية والإنسانية.

 

 

مصر تواصل دعم غزة رغم التحديات

وأكد التقرير أن مصر تواصل جهودها لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة رغم التحديات القائمة بقافلة زاد العزة رقم 211، من خلال التنسيق المستمر بين مختلف الجهات المعنية، بما يضمن استمرار تدفق المساعدات وتقديم الدعم اللازم للأشقاء الفلسطينيين.

 

وشدد على أن قوافل المساعدات المصرية تمثل أحد أهم روافد الدعم الإنساني لسكان القطاع، في ظل الحاجة المتزايدة للغذاء والدواء ومواد الإيواء والخدمات الأساسية.

 

اسماعيل الماحي

الكاتب

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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