وزير الري يتابع أنشطة مركز التدريب الإقليمي ويؤكد: بناء القدرات ركيزة أساسية لتنفيذ الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 28 يونيو 2026 01:24 مساءً - تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من الدكتورة سلوى أبو العلا، رئيس مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري، بشأن حزمة من البرامج والأنشطة التدريبية التي نفذها المركز، في إطار جهوده لبناء القدرات وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي.

وأوضح التقريرأن الأنشطة تضمنت تنفيذ البرنامج التدريبي الإقليمي لتصميم وتركيب ومعايرة وتشغيل وصيانة الشبكات الهيدرومترية، وعقد الاجتماع الأول للجمعية العمومية لروابط مستخدمي المياه، إلى جانب تنفيذ الإجراءات الخاصة ببروتوكول التعاون بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإنشاء خمس مدارس فنية تكنولوجية لإعداد فنيين الجيل الثاني في مجال إدارة الموارد المائية، بما يدعم بناء القدرات وتأهيل الكوادر الفنية المتخصصة، وعرض تجربة الاستفادة من نبات ورد النيل بقرية الشقر بمحافظة بني سويف.

كما شملت الأنشطة تنفيذ عدد من البرامج التدريبية عبر المنصة التعليمية للمركز، من بينها برنامج "سفراء المياه الأفارقة" – النسخة الثانية، والمستوى الثاني من تحليل البيانات ضمن دورات الترقّي، وبرنامج "التحول الاجتماعي والاقتصادي من خلال المياه" بالتعاون مع منظمة اليونسكو، بالإضافة إلى الندوة الإلكترونية للإدارة المتكاملة لأحواض الأنهار HELP2.0 بالتعاون مع UNESCO-IHP.

وأضاف التقرير أن هذه الأنشطة استهدفت متدربين من عدة دول إفريقية، إلى جانب العاملين بجهات وزارة الموارد المائية والري وممثلي المجتمع المدني، بما يعزز دور المركز كمنصة إقليمية لبناء القدرات وتبادل الخبرات في مجال إدارة الموارد المائية.

وأكد الدكتور سويلم أن هذه الأنشطة تعكس اهتمام الوزارة بتنفيذ محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، والتي تشمل تنمية القدرات البشرية، والتحول الرقمي، والاعتماد على البحث العلمي والابتكار، وتعزيز التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، بما يدعم الإدارة المستدامة للموارد المائية ويواكب التحديات المستقبلية.

وأكد سيادته على اهمية الاستمرار في تفعيل لائحة التدريب التي تم اعتمادها من خلال التطبيق الخاص بها بما يمكن السادة العاملين بالوزارة من تحديد انسب البرامج التدريبية المتوافقة مع طبيعة عمل كل فرد من العاملين في منظومة المياه وكذا متابعة تحقيق عدد الساعات التدريبية المطلوبة للترقي بين الدرجات الوظيفية المختلفة.

وأضاف سيادته أن الوزارة تولي أهمية خاصة لرفع كفاءة وبناء قدرات العاملين من خلال تنفيذ برامج اللائحة التدريبية وربطها بالمسار الوظيفي، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على مواكبة متطلبات التطوير المؤسسي وتحقيق مستهدفات الدولة في قطاع المياه.

ووجّه الدكتور سويلم بمواصلة تطوير منظومة التدريب بمركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري، والتوسع في تنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة، بما يعزز دور المركز كمركز إقليمي متميز لبناء القدرات ونقل الخبرات، خاصة للدول الإفريقية، مع الاستمرار في مواكبة أحدث الممارسات العالمية في مجال إدارة الموارد المائية.