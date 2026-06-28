وزير التخطيط يبحث مع نائب رئيس «أفريكسيم بنك» دعم الشركات الناشئة وتعزيز جهود التنمية الشاملة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 28 يونيو 2026 01:24 مساءً - اجتمع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع هيثم المعايرجي، نائب رئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك»؛ لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك في إطار الشراكة القوية والمثمرة بين مصر والبنك. حضر اللقاء عمرو العبد، مستشار رئيس الوزراء لريادة الأعمال، والدكتورة هبة زكي، مديرة مركز مصر لريادة الأعمال، و محمد متولي، العضو المنتدب لشركة "إن آي كابيتال" التابعة لبنك الاستثمار القومي، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة.

وفي مستهل اللقاء، أكد الدكتور أحمد رستم أهمية الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية و«أفريكسيم بنك»، ودورها المحوري في تعزيز التكامل الإقليمي بين دول القارة، ودعم عمليات التجارة البينية، وتوسيع نطاق الشراكات الاقتصادية، فضلاً عن زيادة الاستثمارات في الحلول الرقمية وتنمية البنية التحتية للمدفوعات بين الدول الإفريقية. وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى حرص الحكومة على المضي قدمًا في تنمية العلاقات المشتركة مع البنك في المجالات ذات الأولوية، خاصة المرتبطة بتمكين الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة نفاذ الشركات المصرية إلى الأسواق الإفريقية. كما أشاد د. أحمد رستم بالتنسيق القائم بين البنك والبنك المركزي المصري لدعم جهود التنمية، والذي تكلل مؤخرًا بتوقيع مذكرة تفاهم لإنشاء "بنك الذهب" في مصر، معتبرها نماذج نجاح يمكن البناء عليها لتعزيز القدرات الاقتصادية للقارة.

وناقش الدكتور أحمد رستم فرص التعاون مع البنك في إطار تفعيل الإطار التنفيذي لمنظومة دعم ريادة الأعمال والابتكار في مصر؛ بما يشمل دعم الشركات الناشئة، وتحسين بيئة التمويل، وتسهيل عمليات التوسع والخروج، وتعزيز مواءمة السياسات الداعمة، مؤكدًا أن الدولة توجه كافة أوجه الدعم للمنظومة عبر المجموعة الوزارية لريادة الأعمال. وشدد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على أهمية استمرار التنسيق لبلورة مجالات التعاون ذات الأولوية وربطها بالتحركات الوطنية، بالتزامن مع العمل على إنشاء "صندوق صناديق" لتمويل ريادة الأعمال في مصر، لتعزيز قدرة الشركات على التوسع الإقليمي والدولي.